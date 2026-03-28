La UE abre nueva convocatoria con prácticas remuneradas con un el periodo de solicitud hasta el 7 de abril de 2026

El periodo de inscripción ya está abierto para la sesión que comienza en octubre de 2026. El plazo termina el 7 de abril de 2026 a las 10:00 (hora de Bruselas) y solo permite escoger una modalidad.

La Comisión Europea vuelve a ofrecer su Programa de Prácticas Blue Book, una iniciativa dirigida a jóvenes titulados que buscan experiencia profesional en instituciones europeas durante cinco meses. La actividad se realiza sobre todo en Bruselas, aunque también puede haber destino en Luxemburgo u otras sedes de organismos europeos. Por otro lado, si te interesa dar el salto a una experiencia fuera, también puedes revisar estas ayudas Erasmus+ 2026/2027.”

Plazo de inscripción del Blue Book octubre 2026 con fechas clave y destinos

La Comisión abre esta beca dos veces al año y, en esta edición, las prácticas arrancan en octubre de 2026. Si te interesa, conviene marcar la fecha límite y no dejarlo para el final.

Dato clave Información Inicio de las prácticas Octubre de 2026 Duración Cinco meses, remuneradas Destinos habituales Bruselas; posible asignación a Luxemburgo u otras sedes Fin de plazo 7 de abril de 2026, 10:00 (hora de Bruselas)

Con estas fechas sobre la mesa, toca planificar.

Modalidades del programa Blue Book disponibles: ADMIN o traducción en la DGT

Los solicitantes solo pueden presentar candidatura a un tipo de prácticas. Por tanto, lo primero es decidir qué opción encaja mejor con tu perfil.

La modalidad administrativa (ADMIN) ofrece experiencia práctica en la gestión de operaciones de oficina, apoyo a funciones organizativas y tareas administrativas. La modalidad de traducción se desarrolla en la Dirección General de Traducción (DGT) e implica traducir documentos a la lengua materna del alumno desde, al menos, dos lenguas oficiales de la UE.

Qué ofrece el Blue Book para ganar experiencia europea y preparar la solicitud

El objetivo del programa es aportar práctica real en formulación de políticas y administración de la UE, además de desarrollar habilidades profesionales en un entorno multicultural. De ahí que muchos candidatos lo vean como un impulso para una carrera con proyección internacional.

Los becarios obtienen una visión del funcionamiento de la Comisión Europea y de sus agencias ejecutivas, agencias descentralizadas u otros organismos, así como del Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Te imaginas trabajando en un equipo internacional durante cinco meses? Vamos, que es una oportunidad para crecer y aprender a ritmo europeo.

Para inscribirte, puedes acceder a Ia web de la Comisión Europea, revisa los requisitos del programa, elige entre ADMIN o DGT y presenta la solicitud dentro del plazo, que finaliza el 7 de abril de 2026 a las 10:00 (hora de Bruselas).