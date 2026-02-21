La subida del SMI no aumenta el subsidio de mayores de 52 años pero mejora su cotización

La subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mejora la cotización de esta ayuda, aunque no cambia su cuantía mensual

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube en 2026 un 3,1% y se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros brutos al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esta subida de 37 euros al mes (en 14 pagas) no solo impacta en las nóminas, también toca de lleno a quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años, porque el SMI se usa como referencia para el límite de rentas y para la cotización de cara a la jubilación.

Cuándo entra en vigor la subida del SMI de 2026 y qué falta por publicarse

Conviene tenerlo claro desde el principio: la subida del SMI no aumenta lo que se cobra al mes por este subsidio. Lo que cambia, sobre todo, es el filtro de ingresos para acceder o mantenerlo y la base por la que se cotiza para la jubilación.

Además, la subida del SMI se aprobó en el Consejo de Ministros el martes 17 de febrero, pero está pendiente de publicarse en el BOE en los próximos días. En cuanto se publique, ya entrará en vigor.

La subida del SMI en 2026 eleva el límite de rentas del subsidio del SEPE

Para pedir (y seguir cobrando) el subsidio para mayores de 52 años, el SEPE exige no superar el 75% del SMI como límite de rentas mensuales, sin contar pagas extra. Con el SMI de 2026, ese tope sube hasta 915,75 euros al mes. ¿Qué significa esto? Que puede ser más fácil entrar en el subsidio o no perderlo si un mes tienes ingresos puntuales. Cuidado, porque este detalle es el que suele dar más de un susto.

¿Requisitos que hay que cumplir para solicitar y mantener el subsidio para mayores de 52? Más allá del límite de rentas, para poder solicitarlo hay que cumplir las condiciones habituales. En concreto:

Tener 52 años en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. No haber alcanzado la edad de jubilación .

. Estar en situación legal de desempleo .

. Haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social (con un mínimo de 2 dentro de los últimos 15 ).

a la Seguridad Social (con un mínimo de ). Haber cotizado por desempleo al menos 6 años.

Y aquí la pregunta del millón: ¿cumples todos los requisitos y, además, no pasas del nuevo tope de 915,75 euros? Entonces este cambio del SMI puede jugar a tu favor.

Así mejora la cotización para la jubilación con el subsidio tras el SMI 2026

Este subsidio es el único que cotiza para la pensión de jubilación. En concreto, cotiza un 125% de la base mínima de cotización vigente cada año.

Con la subida del SMI hasta 1.221 euros, la base mínima se incrementa automáticamente. Así lo establece el Real Decreto-ley 3/2026, que fija que las bases mínimas aumentan en el mismo porcentaje que el SMI, sumándole un sexto adicional. El resultado es un incremento total del 3,616%, pasando la base mínima de 1.381,20 euros (2025) a aproximadamente 1.431,14 euros (2026). Por tanto, el subsidio cotizará por una base cercana a 1.788,93 euros. Antes de terminar, mira estos números clave:

Concepto 2025 2026 SMI mensual (14 pagas) — 1.221 € Límite de rentas (75% del SMI) — 915,75 € Base mínima de cotización 1.381,20 € 1.431,14 € (aprox.) Base de cotización del subsidio (125%) — 1.788,93 € (aprox.) Cuantía mensual del subsidio — 480 €

Por ello, aunque sigas cobrando 480 euros al mes y no, 640 euros, la Seguridad Social cotiza por una base algo mayor, lo que puede mejorar la base reguladora con la que se calculará la futura pensión (sin aumentar los años trabajados).