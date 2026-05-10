La Seguridad Social podrá conceder el Ingreso Mínimo Vital de hasta 1.642 euros pocos días después de finalizar el paro

Los trabajadores que terminen la prestación por desempleo podrán enlazarla con el Ingreso Mínimo Vital si cumplen las condiciones exigidas. La medida busca evitar que las personas vulnerables se queden sin ingresos al finalizar el paro.

El desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales en España durante 2026. Aunque las cifras son más bajas que en 2025, entre marzo y abril el paro registrado rondó los 2,42 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo, mientras que la EPA elevó el dato hasta los 2,71 millones.

La situación golpea especialmente a las mujeres. A comienzos de año, cerca de 1,47 millones estaban en paro, lo que supone aproximadamente el 60% del total de desempleados. Con este panorama, muchas familias se preguntan lo mismo: ¿qué ocurre cuando se agota el paro?

El Ingreso Mínimo Vital puede cubrir a quienes agotan el paro en 2026

La prestación por desempleo puede cobrarse durante un máximo de dos años, siempre que se hayan cotizado al menos 2.160 días en los últimos seis años. Pero cuando ese periodo termina, no todos los desempleados consiguen reincorporarse al mercado laboral de forma inmediata.

En estos casos, el Ingreso Mínimo Vital se presenta como una alternativa para quienes no encuentran trabajo tras finalizar el paro. Según la información aportada, en 2026 esta ayuda puede alcanzar hasta los 1.642 euros mensuales, dependiendo de la composición del hogar.

Vamos, que no es una ayuda menor. Para una persona sola, la cuantía parte de algo más de 730 euros, mientras que en unidades familiares más amplias puede superar los 1.600 euros al mes.

Cómo funciona el cruce de datos entre SEPE y Seguridad Social

La principal novedad está en el sistema recogido en el Real Decreto-ley 2/2024. Este mecanismo permite cruzar automáticamente los datos entre el SEPE y la Seguridad Social para agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

En la práctica, durante los meses previos a que se agote el paro, el SEPE avisará al beneficiario para que autorice el uso de sus datos y los de su unidad familiar. ¿Qué significa esto? Que, si da su consentimiento, la Seguridad Social podrá estudiar la concesión del IMV sin que el ciudadano tenga que iniciar todo el trámite desde cero.

La ministra Elma Saiz defendió que el objetivo es que las personas más vulnerables puedan acceder a la ayuda “de forma automática, sin trámites innecesarios ni esperas que alarguen la incertidumbre”.

Cuantías y datos clave del IMV tras agotar la prestación por desempleo

Estas son las claves principales de la medida para quienes terminan de cobrar el paro y necesitan mantener una protección económica.

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Este sistema permite encadenar ambas prestaciones sin perder ingresos por el camino, siempre que se reconozca el derecho al IMV.

Qué debe hacer el desempleado para solicitar esta ayuda tras el paro

El procedimiento automático evita buena parte de la burocracia, pero requiere que el beneficiario autorice el uso de sus datos. En resumen, el proceso queda así:

El SEPE avisa antes de que finalice el paro.

El beneficiario autoriza el uso de sus datos y los de su unidad familiar.

La Seguridad Social recibe la información y resuelve la concesión en los días posteriores al fin de la prestación.

Si este procedimiento no se activa o la persona no da su consentimiento, todavía puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital por la vía tradicional, a través del portal de la Seguridad Social.