Miles de contribuyentes desconocen que regalar dinero a un familiar puede obligar a pagar impuestos a Hacienda

La Agencia Tributaria puede revisar determinados movimientos bancarios cuando detecta operaciones inusuales, pero no existe una cantidad general que permita donar dinero a un familiar sin declarar. Si una transferencia supone una donación, debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En España, muchas familias realizan transferencias entre padres, hijos, hermanos u otros parientes para ayudar en la compra de una vivienda, afrontar gastos o prestar apoyo económico. Sin embargo, cuando ese dinero se entrega sin obligación de devolverlo, Hacienda puede considerarlo una donación.

Cuándo una transferencia se considera una donación

La normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que están sujetas al impuesto las adquisiciones gratuitas entre personas vivas. En estos casos, quien debe declarar la operación es la persona que recibe el dinero, no quien lo entrega. Para ello se utiliza, con carácter general, el modelo 651.

No hay un límite único en toda España a partir del cual una donación deba declararse. Si es una donación, debe regularizarse aunque la cantidad sea reducida. Otra cuestión distinta es que, según la comunidad autónoma, el parentesco y las bonificaciones aplicables, el resultado final sea pagar poco o incluso nada.

Qué controlan los bancos y Hacienda

También conviene diferenciar la obligación fiscal de los controles bancarios. La Agencia Tributaria aclara que las transferencias bancarias no deben declararse como movimiento de medios de pago aunque superen los 10.000 euros. Ese límite afecta a la entrada o salida de España con dinero en efectivo u otros medios de pago, no a una transferencia bancaria ordinaria.

Aun así, los bancos tienen obligaciones de control en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las entidades financieras deben analizar operaciones que resulten inusuales o que no tengan una justificación clara, con independencia de su importe. Por eso, una transferencia elevada o repetida entre familiares puede llamar la atención si no está correctamente documentada.

La diferencia entre una donación y un préstamo

En el caso de que el dinero no sea una donación sino un préstamo, es recomendable dejarlo por escrito. Debe constar la cantidad entregada, el plazo de devolución, la forma de pago y si existen o no intereses. Si no se acredita que el dinero debe devolverse, Hacienda podría entender que se trata de una donación encubierta.

Por tanto, la respuesta general es clara: no hay una cantidad segura que pueda darse a un familiar sin consecuencias fiscales. Si el dinero se entrega como regalo, debe declararse como donación. Si se entrega como préstamo, debe documentarse correctamente para evitar problemas futuros con Hacienda.