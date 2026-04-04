Buenas noticias con la nueva norma del IMV: ahora puedes mantener la ayuda íntegra incluyo ganando 6.000 euros

El Real Decreto 240/2026, en vigor desde el 27 de marzo de 2026, introduce una exención de rentas para que mejorar tus ingresos no te haga perder el Ingreso Mínimo Vital de golpe.

Si el incremento anual por trabajo o por cuenta propia es igual o inferior a 6.000 euros, el IMV se cobra íntegramente: se excluye el 100% de ese aumento. Si se supera el umbral, se perdonan los primeros 6.000 euros y se excluye el 50% del exceso.

Qué cambia con el Ingreso Mínimo Vital para evitar perder la ayuda al trabajar

La reforma busca eliminar la «trampa de la pobreza», facilitando que las personas beneficiarias se incorporen al mercado laboral sin el temor a que la prestación desaparezca al obtener un sueldo. En pocas palabras: trabajar, sin sustos.

¿Te compensa aceptar un empleo si temes quedarte sin IMV? Con estas nuevas reglas, el paso al trabajo pretende ser más gradual.

Cómo se aplica la exención de 6.000 euros en el cálculo de rentas del IMV

La norma fija un importe exento en el cómputo de rentas: primero protege el incremento hasta 6.000 euros y después mantiene la protección de forma progresiva.

Aumento anual de ingresos Parte que no se cuenta Efecto sobre el IMV ≤ 6.000 € 100% del incremento Se cobra íntegro > 6.000 € Primeros 6.000 € Se mantiene protección Exceso 50% del exceso Ajuste gradual

Más protección si hay complemento por monoparentalidad o discapacidad en la unidad de convivencia

El Real Decreto reconoce dificultades añadidas en hogares con complemento por monoparentalidad o discapacidad. Por eso, cuando el incremento supera 6.000 euros, la exención del exceso sube al 55%, para que una parte mayor quede fuera del cálculo.

El subsidio agotado deja de computar y el INSS aplicará los cambios de oficio

Si al solicitar el IMV el subsidio no contributivo por desempleo ya se ha extinguido, se excluye del cómputo de ingresos. Así se evita penalizar a quien ya no cuenta con esa ayuda.

Para evitar trámites extra, el Instituto Nacional de la Seguridad Social aplicará estas mejoras de oficio y actualizará la información cada año con los datos de la Agencia Tributaria o las Haciendas Forales. Además, las personas beneficiarias quedarán incluidas prioritariamente en políticas activas de empleo, coordinadas con los servicios sociales.