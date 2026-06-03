Así sería navegar en un megayate de 104 metros inspirado en Star Wars con propulsión híbrida y estética de nave espacial

Hay barcos que parecen hechos para navegar y otros que parecen preparados para entrar en una película de ciencia ficción. El concepto Star entra claramente en el segundo grupo, y lo hace sin pedir permiso. Este megayate de tres cascos, inspirado en el universo de Star Wars, rompe con la imagen clásica del lujo marítimo de cubiertas elegantes y líneas discretas. Diseñado por Yeojin Jung, combina arquitectura naval futurista, ingeniería extrema y una estética que recuerda más a una nave espacial que a una embarcación convencional.

Mide más de 104 metros de eslora, supera los 57 metros de manga y está pensado para 20 invitados y 35 tripulantes. Eso sí, conviene tenerlo claro desde el principio: por ahora es un concepto, no un yate construido, aunque ya ha conseguido llamar la atención como si estuviera atracado en medio del puerto.

¿Qué es el megayate Star y por qué recuerda tanto a Star Wars?

El proyecto Star es un concepto de megayate inspirado en Star Wars y concebido por el diseñador Yeojin Jung. Su aspecto se aleja bastante de lo que uno espera cuando piensa en un yate de lujo: nada de silueta clásica ni de discreción elegante. Aquí la idea es otra: impactar, sorprender y convertir el mar en un escenario casi galáctico.

La clave visual está en su estructura trimarán, que significa que la embarcación cuenta con tres cascos. El casco principal va acompañado por dos estructuras laterales flotantes, unidas mediante puentes ultraligeros de aluminio. El resultado es una forma triangular, afilada y muy futurista, con un aire que recuerda a las naves espaciales del universo creado por George Lucas.

Las cifras del yate Star: más de 104 metros, 57 metros de manga y 55 personas a bordo

Más allá de su apariencia, las cifras también ayudan a entender por qué este diseño ha llamado tanto la atención. Star supera los 104 metros de eslora, es decir, de largo, y pasa de los 57 metros de manga, que es la anchura máxima de una embarcación. Vamos, que no hablamos precisamente de una lancha para salir un domingo. Estos son los datos principales del concepto, tal y como aparecen en la información disponible:

Dato del proyecto Star Información Diseñador Yeojin Jung Inspiración Star Wars, Ala-Y y Naboo Royal Starship Estructura Trimarán, con tres cascos Eslora Más de 104 metros Manga Más de 57 metros Capacidad 20 invitados y 35 tripulantes, 55 personas en total Estado del proyecto Concepto no construido Propulsión prevista Sistema híbrido diésel-eléctrico Velocidad de crucero prevista 15 nudos Reconocimiento Medalla de bronce en los premios A’ Design Award and Competition

Con estos datos sobre la mesa, se entiende mejor el revuelo. No se trata solo de un barco grande, sino de una propuesta pensada para parecer distinta desde el primer vistazo. Y en el mundo de los superyates, donde llamar la atención ya es casi parte del presupuesto, eso cuenta bastante.

Cómo cambia este diseño la idea clásica del lujo en el mar

Durante décadas, los superyates han seguido una estética bastante reconocible: grandes cubiertas, interiores palaciegos y una elegancia más bien conservadora. Star se sale de ese molde y apuesta por un lujo mucho más visual, casi de escaparate futurista. Aquí no se busca pasar desapercibido, precisamente.

El diseño encaja con una nueva tendencia dentro de los megayates más exclusivos: convertir la embarcación en un icono cultural, no solo en un medio de transporte de lujo. La inspiración en el cine, la exploración espacial y los mundos de ficción demuestra que algunos proyectos náuticos ya no quieren parecer palacios flotantes, sino piezas capaces de generar conversación incluso antes de existir.

Ventanales gigantes y vistas de 360 grados para una experiencia de nave espacial

Otro elemento importante del concepto Star son sus enormes superficies acristaladas. El diseño plantea una estructura muy abierta al exterior, pensada para que los pasajeros disfruten de vistas panorámicas constantes del mar. La intención es que la luz natural tenga mucho protagonismo en todos los espacios.

Esa sensación visual refuerza la idea de estar dentro de una nave espacial flotante más que en un yate convencional. Los interiores seguirían una línea minimalista y tecnológica, alejada del exceso ornamental habitual en este tipo de embarcaciones. Menos dorados imposibles y más ambiente de observatorio futurista, que también tiene su punto.

Qué significa que el yate tenga propulsión híbrida diésel-eléctrica

El concepto Star no se limita a llamar la atención por fuera. También contempla un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, una combinación que busca una navegación más eficiente y una reducción parcial del impacto medioambiental. Dicho de forma sencilla: no dependería únicamente de un sistema tradicional, sino que integraría una parte eléctrica.

La velocidad de crucero prevista sería de 15 nudos, suficiente para desplazamientos largos con una experiencia de navegación cómoda y más silenciosa. Aun así, la contradicción está ahí y no hace falta ponerse muy solemnes: hablamos de una embarcación gigantesca para multimillonarios, pero incluso en ese sector empieza a pesar la necesidad de buscar soluciones más eficientes.

Qué debe tener claro el lector antes de dejarse llevar por el fenómeno Star

Con diseños tan espectaculares, es fácil pensar que el yate ya existe y está surcando el mar como si nada. Pero no es el caso. Star sigue siendo un concepto, aunque sus imágenes hayan circulado entre aficionados al diseño, la náutica y la ciencia ficción. Antes de sacar conclusiones, conviene quedarse con estas claves:

Star no ha sido construido, por lo que sigue siendo una propuesta de diseño. Su capacidad prevista es de 20 invitados y 35 tripulantes, 55 personas en total. Su estructura trimarán usa tres cascos, una solución muy diferente a la de muchos yates tradicionales. Su inspiración reconocida procede del Ala-Y y la Naboo Royal Starship. Su impacto actual está más ligado al diseño, la viralidad y el imaginario de Star Wars que a su presencia real en el mar.

Por tanto, la recomendación práctica es sencilla: cuando aparezcan imágenes de este megayate, merece la pena leer la letra pequeña. Es un proyecto llamativo, premiado y muy potente visualmente, pero todavía no una embarcación construida. En tiempos de diseños virales, distinguir entre concepto y realidad evita más de un patinazo, que luego las fantasías náuticas también se pagan caras.

Por qué Star se ha convertido en un fenómeno del diseño náutico

Aunque no exista una versión construida, Star ha logrado algo difícil: generar conversación antes de tocar el agua. Su mezcla de fantasía cinematográfica, lujo extremo e ingeniería futurista lo convierte en un proyecto especialmente atractivo para quienes siguen el diseño industrial, la náutica o la ciencia ficción.

Además, el concepto obtuvo la medalla de bronce en los premios A’ Design Award and Competition, un reconocimiento dentro del ámbito del diseño industrial y arquitectónico. En un momento en el que los superyates viven una etapa de gran protagonismo entre fortunas tecnológicas, empresarios y magnates, Star destaca por una idea muy directa: transformar el lujo marítimo en una experiencia visual propia de una galaxia muy, muy lejana.