Tragsa publica 97 ofertas de empleo con sueldos superiores a 2.000 € y un total de 231 vacantes: manda el CV hoy mismo

Grupo Tragsa y Tragsatec actualizan su bolsa de empleo para noviembre. Vacantes de administración, veterinaria, ingeniería y mantenimiento; algunas reservadas a personas con discapacidad acreditada desde el 33%.

La empresa pública dedicada a la conservación de la naturaleza y al desarrollo rural mantiene 97 ofertas activas. No hace falta aprobar oposición, pero sí cumplir requisitos y acreditar experiencia cuando se exija. Los salarios orientativos de perfiles técnicos superan los 2.000 euros mensuales (en torno a 28.000 € al año), mientras que administrativos rondan 17.570 € anuales; son cuantías aproximadas y dependen del puesto.

Ofertas de empleo de Tragsa en noviembre: requisitos, perfiles y oportunidades activas

Se buscan administrativos, veterinarios, ingenierías y mantenimiento de edificios, entre otros. También hay vacantes específicas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. ¿Buscas trabajar cerca de casa o dar un salto profesional?

A continuación, claves rápidas de la convocatoria:

97 ofertas activas en la bolsa de empleo.

Empleo público sin oposición, con requisitos y experiencia según puesto.

Contratos temporales de larga duración con prioridad en futuras vacantes.

Sueldos orientativos: técnicos superiores 28.000 €/año (≈2.330 €/mes).

Administrativos alrededor de 17.570 € anuales, importes variables.

El SEPE también difunde opciones en colegios y alternativas en el extranjero.

Por otro lado, se incorporan perfiles para campañas concretas: refuerzo veterinario en Asturias; graduados e ingenieros para ayudas PAC en Madrid; control sanitario en Castilla y León; técnicos de campo para seguimiento de hábitats en Madrid; perfiles económicos en Mallorca; y revisión de expedientes de ayudas públicas en Barcelona.

Plazos para inscribirse en las ofertas de trabajo de Tragsa este noviembre

Los límites para apuntarse varían por oferta y se concentran entre el 4 y el 10 de noviembre de 2025. Si te interesa, no te duermas, ya que las fechas para enviar el currículum varían. Estas son diez oportunidades de las 97 publicadas con su ubicación, vacantes y fecha límite:

Puesto Ubicación Vacantes Fecha límite

envío CV Administrativo/a – Obras Málaga 2 04/11/2025 Capataz/a – Apoyo Obras Murcia 4 04/11/2025 Graduado/a en Ingeniería de la Edificación o Ingeniería de Obras Públicas o Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica Industrial La Palma 2 04/11/2025 Graduado/a Ingeniería Agrícola, Forestal, Obras Públicas o Civil – Obras (Contrato Formativo) Alicante 1 04/11/2025 Capataces/zas Forestales – Reparación daños Ourense 2 05/11/2025 Capataz/a – Obras Jaén 1 05/11/2025 Encargado/a Técnico/a – Instalaciones eléctricas Tenerife 1 06/11/2025 Capataces/zas – Obras Leganés 3 07/11/2025 Encargados/as Técnicos/as – Obras Comunidad de Madrid 4 07/11/2025 Administrativo/a – Apoyo Departamento Contratación Paterna 2 10/11/2025

Como ves, hay opciones en distintos territorios y especialidades, con cierres escalonados durante la primera decena de noviembre.

Cómo enviar el currículum a Tragsa paso a paso por su portal de empleo

El proceso es sencillo, y solo debes acceder al portal de empleo de Tragsa, elige la oferta de empleo que quieras, pulsa “Inscribirse en la oferta” y completa el registro. Si es la primera vez, acepta la política de privacidad. Cada oferta concreta detalla condiciones y méritos. En algunas se exige experiencia previa; en otras se valora. Si la tienes, conviene reflejarla bien en el currículum para sumar puntos.