La Seguridad Social aclara cuándo es posible cobrar hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de edad

El Gobierno concede el Complemento de Ayuda para la Infancia a las familias con menores a cargo que cumplan los requisitos. Esta prestación puede cobrarse junto al Ingreso Mínimo Vital o de forma independiente.

El Gobierno ofrece una ayuda de hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de edad a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan con los requisitos de ingresos. Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia, también conocido como CAPI, una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital, aunque no siempre es necesario cobrar el IMV para poder recibirla.

Esta medida está pensada para apoyar a los hogares con hijos menores a cargo en un contexto en el que muchas familias tienen dificultades para llegar a final de mes. Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, en 2025 el 25,7% de la población española, casi 12,6 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza o exclusión social. Visto así, no es poca cosa.

Quién puede solicitar la ayuda por hijo de hasta 1.380 euros al año

El Complemento de Ayuda para la Infancia pueden solicitarlo las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros y cumplan los requisitos establecidos. La Seguridad Social explica que pueden tener derecho a esta ayuda quienes reúnan las condiciones necesarias para acceder al Ingreso Mínimo Vital, aunque con excepciones en los límites máximos de ingresos computables, patrimonio neto y test de activos.

¿Esto quiere decir que solo pueden pedirla quienes cobren el IMV? No necesariamente. Esta ayuda puede recibirse de forma independiente, ya que cuenta con otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad.

La prestación nació como una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital y entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento de apoyo a la infancia.

Cuánto se cobra por el Complemento de Ayuda para la Infancia según la edad

La cuantía del CAPI depende de la edad de cada menor. Por tanto, las familias pueden recibir una cantidad diferente por cada hijo, siempre que cumplan las condiciones exigidas.

Edad del menor Cuantía mensual Cuantía anual Menores de tres años 115 euros 1.380 euros Mayores de tres años y menores de seis 80,50 euros 966 euros Mayores de seis años y menores de 18 57,50 euros 690 euros

En consecuencia, los hogares con hijos más pequeños son los que pueden recibir una cantidad mayor, llegando a 115 euros al mes por cada menor de tres años.

Cómo funciona la ayuda si se cobra o no el Ingreso Mínimo Vital

La Seguridad Social recoge un ejemplo de una situación habitual en España: una unidad familiar formada por dos adultos y dos menores de tres años. En este caso, las cantidades quedarían así:

Si no tienen ingresos, podrían recibir el CAPI, 115 euros por cada menor, y el IMV, hasta alcanzar un total de 1.623,84 euros al mes.

Si cuentan con ingresos de 1.500 euros al mes, no podrían solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero sí el CAPI, lo que supondría una ayuda de 230 euros mensuales.

Por lo tanto, esta prestación puede ser clave para familias que, aunque no accedan al Ingreso Mínimo Vital, sí cumplen los requisitos para recibir el complemento por hijo. ¿La diferencia? En algunos hogares puede suponer varios cientos de euros al mes.