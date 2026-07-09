La herramienta gratuita que usan millones de usuarios para dar una segunda vida a su PC

Esta utilidad permite crear un pendrive de arranque para instalar Windows, Linux o reparar equipos sin sistema operativo. Su popularidad creció con Windows 11 y sus requisitos de TPM 2.0 y Secure Boot.

Rufus es una de esas herramientas pequeñas que muchos usuarios descubren cuando su ordenador empieza a fallar, va demasiado lento o necesita una instalación limpia de Windows. No presume de grandes campañas, pero se ha convertido en un recurso habitual para técnicos y particulares: su propio desarrollador estima que, desde su lanzamiento, ha sido utilizado por más de 200 millones de personas y que en 2023 rondaba los 3 millones de descargas mensuales.

Qué es Rufus y por qué sirve para crear un USB de arranque

Rufus es una utilidad para Windows que ayuda a formatear y crear soportes USB de arranque, como pendrives o tarjetas de memoria. Su función principal es convertir una memoria USB normal en un medio desde el que el ordenador puede arrancar para instalar un sistema operativo o ejecutar herramientas de reparación.

Esto resulta útil cuando se quiere instalar Windows desde cero, probar una distribución de Linux, trabajar en un equipo sin sistema operativo o recuperar un PC que no arranca correctamente. La web oficial también destaca que Rufus puede usarse para crear medios de instalación a partir de imágenes ISO de Windows, Linux o UEFI.

Una de sus ventajas es que no necesita instalación. El usuario descarga el archivo ejecutable, lo abre y selecciona el USB y la imagen ISO que quiere utilizar. A partir de ahí, el programa prepara la unidad con los parámetros necesarios para que el equipo pueda iniciar desde ella.

Por qué Windows 11 convirtió a Rufus en una herramienta popular

El interés por Rufus aumentó con Windows 11. Microsoft exige para este sistema requisitos como procesador compatible, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, firmware UEFI con Secure Boot y TPM 2.0, entre otros. La compañía advierte de que los equipos que no cumplan estas condiciones podrían no poder instalar Windows 11.

Estas exigencias dejaron fuera a muchos ordenadores que seguían funcionando para tareas habituales. Rufus ganó visibilidad porque incorporó opciones relacionadas con la instalación de Windows 11 en equipos que no superaban algunas comprobaciones, como TPM o Secure Boot. En su FAQ, el proyecto explica que esas opciones aparecen en un nuevo cuadro de diálogo después de pulsar el botón de inicio.

Aun así, no todo se puede evitar. El propio soporte de Rufus advierte de que Windows 11 24H2 no puede instalarse en procesadores que no admitan determinadas funciones modernas como PopCnt o SSE4.2.

Qué debe saber el usuario antes de instalar Windows con Rufus

Rufus no sustituye a una licencia de Windows ni convierte un equipo antiguo en un ordenador nuevo. Su utilidad está en preparar el medio de instalación, simplificar un proceso técnico y reducir errores habituales al crear un USB de arranque.

También es importante descargarlo desde su página oficial y usar imágenes ISO legítimas. La documentación del proyecto recomienda trabajar con ISO de Windows originales y sin modificar para evitar problemas de arranque o riesgos de seguridad.

Otro punto que no debe pasarse por alto es el USB elegido. Al crear el medio de arranque, el contenido del pendrive se elimina. Por eso debe usarse una memoria vacía o con archivos previamente guardados en otro lugar.

Rufus sigue siendo gratuito, está publicado bajo licencia GPLv3 y su código fuente es público, según explica su web oficial. Su éxito se entiende por una razón sencilla: hace fácil una tarea que durante años fue incómoda para muchos usuarios.