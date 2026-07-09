La mosquitera de Lidl que resiste al sol, la lluvia y el viento y ahora cuesta menos de 35 euros

La cadena alemana vende una mosquitera de aluminio Livarno pensada para ventilar la casa en verano sin dejar paso a mosquitos y moscas. Su marco se ajusta a distintos tamaños de ventana y está disponible con descuento en la tienda online.

Dormir con la ventana abierta en verano puede convertirse en un problema cuando aparecen los mosquitos. Para quienes buscan una solución sencilla, Lidl cuenta con una mosquitera extensible de aluminio que permite mantener la ventilación en casa y crear una barrera física contra los insectos sin tener que modificar la ventana. El producto aparece en la tienda online de Lidl rebajado de 37,99 euros a 34,99 euros.

La mosquitera extensible de Lidl ajusta sus medidas sin hacer obras en casa

La principal ventaja de esta mosquitera es su sistema extensible. Según la información del producto, parte de unas medidas aproximadas de 77 x 87 centímetros y puede alcanzar los 120 x 140 centímetros, lo que facilita su instalación en diferentes huecos de ventana.

Este formato evita tener que encargar una mosquitera a medida para cada estancia. La estructura se adapta al espacio disponible y viene con los elementos necesarios para el montaje, incluida una llave hexagonal y el manual de instrucciones, según la ficha del producto.

Además, incorpora juntas de cepillo para mejorar el cierre. Este punto es importante porque muchas veces los insectos entran por pequeñas rendijas que quedan entre el marco y la ventana, sobre todo cuando la mosquitera no encaja bien.

Un marco de aluminio con malla resistente para ventilar durante el verano

La mosquitera extensible de Lidl está fabricada con marco de aluminio, un material ligero y resistente que aporta firmeza al conjunto. La malla, además, está pensada para dejar pasar la luz y el aire, por lo que permite ventilar habitaciones, salones o cocinas sin mantener la ventana completamente desprotegida.

Otro de los puntos destacados es su resistencia a los rayos UV. Esta característica resulta útil en los meses de más calor, cuando las ventanas reciben más exposición solar y los materiales de peor calidad pueden deteriorarse antes.

Su uso está orientado a quienes buscan una solución estacional, fácil de colocar y adecuada para el verano. También puede resultar interesante en viviendas situadas cerca de zonas verdes, patios interiores, jardines o lugares donde la presencia de mosquitos aumenta al caer la tarde.

Precio, colores y disponibilidad de la mosquitera extensible de aluminio de Lidl

La mosquitera extensible de aluminio Livarno está disponible en color blanco o antracita, dos acabados habituales en ventanas y carpinterías domésticas. Lidl la identifica con el número de artículo 100401587 y la muestra en su tienda online con entrega disponible.

Su precio actual es de 34,99 euros, frente a los 37,99 euros que aparecen como precio anterior en la propia ficha del producto y que puedes consultar en la propia web de Lidl. Esto supone una rebaja de 3 euros para un accesorio pensado para mejorar el confort en casa durante los meses de calor.

La propuesta llega en un momento en el que muchas familias buscan alternativas a los insecticidas tradicionales, especialmente para dormitorios o zonas de descanso. Una mosquitera no elimina los mosquitos del entorno, pero sí ayuda a impedir que entren en la vivienda mientras se mantiene la circulación de aire.