Los chefs recomiendan añadir estos dos ingredientes al agua para pelar mejor los huevos duros

Varios cocineros recomiendan añadir vinagre y sal al agua de cocción para conseguir que la cáscara de los huevos duros se desprenda con más facilidad. La medida aconsejada es de 15 ml de vinagre y 10 g de sal por cada litro de agua.

Pelar huevos duros sin que la clara se rompa es una de las tareas más habituales y, a la vez, más incómodas en la cocina. La cáscara puede quedarse pegada a la membrana interior y acabar arrastrando parte del huevo, algo que estropea su presentación en recetas como ensaladas, huevos rellenos, tostadas o platos fríos.

Para evitarlo, varios chefs españoles recomiendan un truco sencillo: añadir 15 ml de vinagre y 10 g de sal por cada litro de agua durante la cocción. Según explican, esta combinación ayuda a que el pelado sea más limpio y que la superficie del huevo quede más uniforme.

El truco con vinagre y sal para pelar mejor los huevos duros

El método comienza antes de encender el fuego. Los huevos deben colocarse en una olla con agua fría, de forma que la temperatura suba de manera progresiva. A continuación, se incorporan 15 ml de vinagre y 10 g de sal por cada litro de agua.

Después, se lleva el agua a ebullición y se mantiene la cocción según el tamaño del huevo y el punto deseado. Como referencia, el tiempo suele estar entre 7 y 11 minutos. Los huevos más pequeños necesitarán menos tiempo, mientras que los de mayor tamaño requerirán unos minutos adicionales para que la yema quede bien cocida.

El vinagre aporta ácido acético, un componente que favorece una coagulación más uniforme de la clara si se produce alguna pequeña fisura durante la cocción. La sal, por su parte, ayuda a reducir la adherencia entre la membrana y la cáscara, facilitando que esta se desprenda con menos resistencia.

Cómo enfriar los huevos duros antes de retirar la cáscara sin romperlos

Una vez terminada la cocción, el enfriado es otro paso importante. Los chefs recomiendan pasar los huevos directamente a agua fría o a un recipiente con hielo. Así se detiene el calor residual y se evita que el huevo siga cocinándose por dentro.

Cuando ya están fríos, hay que golpear cada huevo suavemente sobre una superficie firme. Después, se puede hacer rodar con la palma de la mano para crear pequeñas grietas por toda la cáscara. Este gesto facilita que la membrana se separe y que el pelado se haga de forma más uniforme.

Para retirar la cáscara, lo mejor es empezar por una zona donde se haya formado una pequeña bolsa de aire, normalmente en uno de los extremos. Desde ahí, la membrana suele levantarse con más facilidad y permite pelar el huevo en fragmentos más grandes.

Paso a paso para cocer huevos duros y pelarlos con facilidad

El procedimiento recomendado por los chefs españoles puede aplicarse en casa sin necesidad de utensilios especiales. Basta con respetar las cantidades y enfriar bien los huevos antes de pelarlos. Estos son los pasos principales:

Colocar los huevos en una olla con agua fría. Añadir 15 ml de vinagre y 10 g de sal por cada litro de agua. Llevar el agua a ebullición y cocer entre 7 y 11 minutos. Pasar los huevos a agua fría o a un baño con hielo. Golpearlos suavemente y hacerlos rodar con la mano. Retirar la cáscara junto con la membrana interior.

La combinación de vinagre y sal no debería alterar el sabor del huevo si se respetan las cantidades indicadas. Su utilidad está en mejorar el pelado, especialmente cuando se preparan varios huevos a la vez y se busca una presentación limpia.