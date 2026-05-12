Empezó a trabajar con 14 años y ahora cobra una pensión de 800 euros por no haber estado dada de alta

Antonia Velázquez, conocida como Toni, se ha jubilado con una pensión de 800 euros después de una vida trabajando en distintos empleos. El motivo está en que durante varios años no estuvo dada de alta en la Seguridad Social.

Toni empezó a trabajar con 14 años, pero no todos esos años han contado para calcular su jubilación. Aunque ha pasado por bares, peluquerías, residencias de ancianos y casas, solo ha podido acreditar 28 años cotizados.

Por qué Toni cobrará 800 euros pese a trabajar desde los 14 años

El caso de Antonia Velázquez refleja una situación que afecta a quienes han trabajado durante años sin figurar de alta en la Seguridad Social. ¿Cómo puede pasar algo así? La clave está en que, para calcular la pensión contributiva, solo se tienen en cuenta los periodos cotizados oficialmente.

Toni explicó en Y Ahora Sonsoles que estuvo mucho tiempo sin estar dada de alta. Esa falta de cotización ha reducido de forma importante su prestación final. De hecho, aseguró que no tuvo sus primeras vacaciones hasta los 43 años.

“He trabajado en un bar, en una peluquería, en residencias de ancianos, en casas…”, relató. Sin embargo, esa trayectoria laboral no se ha traducido en una pensión acorde con todos los años realmente trabajados.

Qué años cotizados exige la Seguridad Social para acceder a la jubilación

Para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, el trabajador debe haber cotizado al menos 15 años a lo largo de su vida laboral. Además, dos de esos años tienen que estar dentro de los 15 anteriores al hecho causante.

En ese caso, se accede al 50% de la base reguladora. Para llegar al 100%, hay que cumplir periodos de cotización más amplios o retrasar la edad de retiro si no se alcanza el tiempo exigido.

Situación Consecuencia en la pensión 15 años cotizados Derecho al 50% de la base reguladora 38 años y 3 meses o más Jubilación a los 65 años con el 100% Menos cotización exigida Retiro ordinario a los 66 años y 10 meses Jubilación anticipada Reducción por coeficientes entre el 21% y el 2,81%

En el caso de Toni, el problema no fue la falta de trabajo, sino la imposibilidad de demostrar todos esos años como cotizados. Y claro, eso pasa factura.

Qué ocurre cuando no hubo alta en la Seguridad Social durante años

Toni asegura que quería seguir trabajando, pero le comunicaron que debía jubilarse con 65 años y 7 meses. “Me dijeron que me tenía que jubilar con 65 años y 7 meses, aunque quería seguir trabajando”, lamentó. Estos son los puntos principales de su situación:

Empezó a trabajar a los 14 años.

Solo ha podido acreditar 28 años cotizados.

No estuvo dada de alta durante varios periodos.

Su pensión se ha quedado en 800 euros.

Aunque el Ejecutivo prevé la integración de periodos sin cotizar para aumentar las cotizaciones, si la persona no estuvo dada de alta en la Seguridad Social, no hay nada que hacer con esos años.