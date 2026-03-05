Los técnicos de Hacienda aconsejan hacer la renta a asalariados entre 15.876 y 20.000 euros

La recomendación ligada al salario mínimo puede beneficiar a casi tres millones de contribuyentes y tiene más impacto en Canarias, Murcia y Extremadura.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, centra su atención en quienes cobran entre 15.876 y 20.000 euros brutos. A ese grupo le recomienda presentar la Declaración de la Renta aunque no siempre exista obligación, ya que la nueva deducción ligada al salario mínimo puede marcar la diferencia entre pagar o recuperar retenciones.

Quién debe presentar declaración para aprovechar deducciones

La recomendación se dirige a asalariados con sueldos ajustados situados en el intervalo entre 15.876 y 20.000 euros. Según los cálculos difundidos por los técnicos, el ajuste fiscal ampliado permite que quienes ingresan hasta 17.094 euros queden exentos de tributar. Desde ese nivel, el efecto de la deducción se va reduciendo hasta 20.000 euros, pero aún puede aliviar la cuota final.

En números globales, el sindicato calcula que 2.976.220 contribuyentes podrían lograr una ventaja real si presentan la declaración, incluso en casos en los que, por norma general, no estarían obligados. ¿Te encuentras en ese tramo de ingresos y pensabas que “no toca” hacer la renta? El mensaje de los técnicos es claro: conviene revisar el borrador y valorar si compensa pedir la devolución antes de renunciar a ella.

Cómo afecta la deducción del salario mínimo en la renta

La medida está directamente relacionada con la subida del salario mínimo interprofesional, fijado en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Por tanto, el ajuste no solo influye en la nómina: para quienes se mueven en esas franjas salariales, la Declaración de la Renta puede pasar de ser un trámite para pagar a convertirse en la ocasión de recuperar retenciones soportadas durante el año.

El mapa que manejan los técnicos refleja además grandes diferencias territoriales. Canarias, Murcia y Extremadura concentran el mayor porcentaje de asalariados en la horquilla de 15.876 a 20.000 euros, algo que vinculan a salarios medios más bajos y más empleo a tiempo parcial o temporal. Sin embargo, por tamaño de población ocupada, la mayoría de potenciales beneficiarios se agrupa en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que reúnen el 52,1% de los trabajadores en ese tramo.

Obligación de hacer la Declaración de la Renta según pagadores y límites

Los técnicos recuerdan que los criterios de obligación no cambian: quienes superan 15.876 euros con dos o más pagadores deben presentar la renta salvo que del segundo y restantes no cobren más de 1.500 euros; con un solo pagador, el umbral para no declarar está en 22.000 euros y puede variar si se tienen otras rentas. También los asalariados entre 20.000 y 22.000 euros, aunque sin deducción reforzada, pueden recuperar parte de sus retenciones si aplican otras deducciones, por lo que no conviene dar por hecho que “no toca” hacer la declaración.