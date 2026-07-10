La prestación de 200 euros por hijo llega a Euskadi con nuevas ayudas dirigidas a las familias con menores de 4 años

La prestación se amplía un año más y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. También se incorporan ayudas de 100 euros para familias numerosas, monoparentales y monomarentales con hijos de entre 4 y 7 años.

Las familias con hijos e hijas en Euskadi ya pueden solicitar la ayuda de 200 euros al mes por cada menor hasta los 4 años. El plazo se abre este jueves, 2 de julio de 2026, tras la entrada en vigor del nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Quién puede solicitar la ayuda de 200 euros por hijo en Euskadi

La principal novedad es que la ayuda mensual de 200 euros, que hasta ahora se concedía desde el nacimiento hasta que el hijo o hija cumplía 3 años, se amplía un año más. Con el nuevo decreto, las familias podrán cobrarla hasta que el menor cumpla 4 años.

Podrán acceder a esta prestación las personas con residencia y empadronamiento en Euskadi, siempre que convivan en el mismo domicilio que el niño o la niña. Se exige una antigüedad mínima de un año o, de forma alternativa, acreditar cinco años de empadronamiento dentro de los diez anteriores. También será necesario mantener la convivencia y la guarda del menor durante el periodo subvencionable.

La ayuda está dirigida al apoyo a la crianza y al fomento de la natalidad, en un contexto en el que el Gobierno Vasco refuerza las prestaciones económicas para las familias con hijos e hijas.

Cuándo se cobra la ayuda y cómo afecta la retroactividad desde enero

La retroactividad se aplicará desde el 1 de enero de 2026 en los casos en los que corresponda. Esto permitirá que las familias beneficiarias puedan recibir cantidades atrasadas desde esa fecha, siempre que cumplan los requisitos fijados en la norma.

El Gobierno Vasco ha aclarado que será necesario presentar una nueva solicitud. La ampliación no se aplicará de oficio, por lo que las familias que ya hubieran agotado la ayuda hasta los 3 años o no la hubieran recibido tendrán que tramitar la petición para acceder al nuevo periodo hasta los 4 años.

Para financiar esta ampliación, el Ejecutivo vasco prevé una inversión de 85,8 millones de euros durante los próximos cuatro años, con un crédito de pago de 33,8 millones de euros para 2026.

Dónde presentar la solicitud y qué familias reciben 100 euros adicionales

La solicitud puede tramitarse a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco. Para resolver dudas, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha habilitado el correo umeak@euskadi.eus y el teléfono 945 01 80 00.

Además de la ayuda de 200 euros, el nuevo decreto reconoce una prestación de 100 euros mensuales para familias numerosas con hijos o hijas de entre 4 y 7 años. Esta misma cuantía se extiende también a familias monoparentales y monomarentales con al menos un hijo o hija en esa franja de edad.

Otra de las novedades es la incorporación de las familias de acogida y de tutela como beneficiarias de las ayudas de 100 y 200 euros mensuales. En Euskadi hay 621 familias de acogida incluidas en este nuevo marco de apoyo.

El Departamento también distribuirá guías informativas en haurreskolak, centros de Primaria, áreas de pediatría, ludotecas y oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. Las guías digitales estarán disponibles en la web del departamento.