La playa de Parla alcanza su vigésimo aniversario consolidada como una de las piscinas más singulares de la Comunidad de Madrid

El complejo de piscinas de agua salada de Parla celebra dos décadas como uno de los grandes planes de verano del sur de Madrid. La instalación mantiene su atractivo con arena, agua salada, tobogán y tarifas rebajadas para todos los usuarios.

La conocida como ‘playa de Parla’ acaba de cumplir 20 años desde su apertura en la avenida de las Américas. El recinto, inaugurado el 13 de junio de 2006, nació como un proyecto singular impulsado durante la etapa del exalcalde Tomás Gómez y se ha consolidado como una de las instalaciones estivales más reconocidas de la Comunidad de Madrid.

La playa de Parla cumple 20 años como reclamo para combatir el calor

El complejo cuenta con más de 35.000 metros cuadrados y un balneario urbano incluido. Su principal atractivo es la piscina de agua salada, rodeada de arena y pensada para recrear una experiencia similar a la de una playa sin salir del municipio.

La instalación dispone de piscina infantil, vaso para adultos, zonas verdes, merendero, restaurante y un gran tobogán que sigue siendo uno de los puntos más demandados por los jóvenes. Además, la temporada de 2026 arrancó el 13 de junio y está previsto que finalice el 30 de agosto, con horario de 10:00 a 21:00 horas.

Según explicó el concejal de Deportes, Javier González, el diseño original apenas ha cambiado en estos 20 años. Sí se han introducido mejoras, como un nuevo camino de acceso al vaso principal para facilitar la movilidad de personas mayores o usuarios en silla de ruedas.

La anécdota del césped pintado antes de abrir las piscinas de agua salada

La historia de la ‘playa de Parla’ también deja momentos curiosos. Uno de ellos ocurrió antes de la presentación oficial a los medios, cuando algunas zonas de la ladera no tenían el césped esperado porque la hierba no había arraigado a tiempo.

González recordó en SER Madrid Sur que, ante la situación, se optó por pintar de verde esas partes con una pintura especial. El resultado pasó inadvertido para buena parte de los asistentes y la imagen del recinto quedó lista para su puesta de largo.

Aquella solución improvisada forma ya parte de la memoria de una instalación que comenzó siendo una apuesta novedosa y hoy atrae visitantes de Parla y de otros municipios cercanos.

Precios rebajados y mejoras deportivas en las piscinas municipales de Parla

La afluencia confirma su consolidación. En 2025, la ‘playa de Parla’ se acercó a los 90.000 bañistas, una cifra que refleja su peso como alternativa de ocio durante los meses de calor.

El Ayuntamiento decidió el pasado año rebajar las tarifas e igualarlas para personas empadronadas y no empadronadas. La medida eliminó la diferencia de precio por lugar de residencia, algo que el Gobierno local vinculó a posibles problemas legales si se mantenía ese criterio.

El área deportiva del municipio también prepara cambios en otras instalaciones. En el polideportivo Francisco Javier Castillejo se prevé actuar sobre las pistas exteriores, cubrir dos de ellas y transformar las actuales cuatro pistas de pádel en pistas de tenis. Además, el Gobierno local mantiene entre sus proyectos la mejora de la piscina de este complejo y una nueva pista de atletismo en el Parque de las Comunidades.