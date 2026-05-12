La playa virgen española que compite con el Caribe y Oceanía en el ranking de las 50 mejores del mundo

Hay escapadas que no necesitan avión largo, maleta enorme ni mirar el cambio de moneda como si fuera un examen de matemáticas. A veces, el plan perfecto está mucho más cerca, aunque parezca sacado de una postal caribeña. Con el verano cada vez más próximo, muchos ya empiezan a pensar en días al aire libre, aperitivos al sol y baños que resetean la semana. Y no, no hace falta esperar a los meses estivales para darse ese gusto. En España sobran destinos, gastronomía y playas que compiten de tú a tú con rincones mucho más lejanos. Una de ellas está en las Islas Cíes y es la única playa española que figura entre las 50 mejores del mundo.

¿Dónde está la playa de Rodas y por qué aparece entre las 50 mejores del mundo?

La playa de Rodas se encuentra en las Islas Cíes, en el noroeste de España, dentro del océano Atlántico. Según el ranking mencionado, ocupa la posición 18.ª entre las mejores playas del mundo, un dato nada menor si se tiene en cuenta que en esa lista también aparecen arenales exóticos de Asia, el Caribe y Oceanía.

Lo llamativo es que esta playa española se ha colado en una clasificación internacional sin necesidad de grandes artificios. Su carta de presentación es bastante clara: arena blanca, aguas cristalinas y un entorno natural que conserva ese aire de lugar virgen que cada vez cuesta más encontrar. Vamos, de esos sitios donde el móvil saca fotos bonitas casi sin esforzarse.

Por qué la playa de Rodas parece caribeña, aunque esté en el Atlántico

Uno de los grandes atractivos de la playa de Rodas es el contraste entre su arena blanca y suave y unas aguas tranquilas y cristalinas. Además, está situada frente a una colina verde de cipreses, lo que refuerza esa imagen de paraíso natural que podría confundirse fácilmente con una playa caribeña.

Eso sí, hay un pequeño detalle que devuelve al visitante al Atlántico: la temperatura del agua. No es tan cálida como la de otros destinos más tropicales, pero precisamente por eso puede ser ideal para un baño refrescante y revitalizante. En otras palabras, el paisaje parece Caribe, pero el chapuzón te recuerda rápido dónde estás.

Cómo llegar a la playa de Rodas desde Vigo, Baiona o Cangas

Llegar a la playa de Rodas no es como bajar a la playa del paseo marítimo con la toalla al hombro. Para visitar las Islas Cíes hay que tomar un barco, ya que es la única forma de acceder a este entorno natural, donde se pueden avistar tiburones sobre todo en primavera y verano. Las salidas mencionadas en la información facilitada son estas:

Vigo.

Baiona.

Cangas.

Este acceso limitado es precisamente una de las razones por las que la zona se mantiene menos masificada. Además, en temporada alta, especialmente durante los meses estivales, el lugar cuenta con aforo limitado por motivos medioambientales, así que conviene organizar la escapada con cierta previsión y no dejarlo todo para el último momento, que luego vienen las prisas y los dramas de agenda.

Qué tener en cuenta antes de preparar una escapada a las Islas Cíes

La primera recomendación práctica es sencilla: asumir que la visita requiere planificación. Como solo se puede llegar en barco, el desplazamiento debe formar parte del plan desde el principio, sobre todo si la idea es aprovechar bien el día y disfrutar de la playa de Rodas con calma.

También hay que tener presente que el acceso limitado ayuda a conservar el carácter virgen de la zona. Esto permite disfrutar de las dunas, la naturaleza y las aguas casi cristalinas con más tranquilidad. Según la información facilitada, incluso durante Semana Santa puede ser una opción interesante para quienes buscan una escapada antes de verano sin esperar a los meses de más calor.

Por qué la playa de Rodas es una escapada ideal antes del verano

La cercanía del verano suele despertar las ganas de viajar, pero no siempre hace falta esperar a julio o agosto para preparar un plan al aire libre. La playa de Rodas encaja bien en esa idea de escapada previa a la temporada estival, especialmente para quienes prefieren el turismo nacional y quieren descubrir un destino con paisaje de postal.

España cuenta con playas muy distintas entre sí: desde las extensas costas de Cádiz y Huelva hasta las calas de la Costa Brava, pasando por el Levante, la Costa Tropical o el mar Cantábrico. Sin embargo, si hablamos de la única playa española incluida entre las 50 mejores del mundo, el foco se va directamente a las Islas Cíes. Y ahí, Rodas presume de algo muy concreto: belleza natural, acceso controlado y ese punto de paraíso atlántico que no necesita exageraciones.