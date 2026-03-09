Estas son las playas españolas donde podrían aparecer más tiburones este verano de 2026

Ir a la playa en verano y mirar el agua antes de entrar es casi un gesto automático. Más todavía cuando aparece la palabra tiburón, que suele disparar la curiosidad y también algún susto rápido. Para el verano de 2026, las previsiones basadas en la tendencia de 2024 a 2026 apuntan a que los avistamientos en las costas españolas seguirán siendo ocasionales y, en su gran mayoría, inofensivos.

El dato más llamativo llegó a principios de febrero de 2026, con la confirmación de un tiburón blanco juvenil en aguas del Mediterráneo, en Alicante. Ese hallazgo refuerza la actividad continua de escualos, es decir, tiburones, en esa zona. Aun así, la probabilidad de un encuentro negativo para los bañistas sigue siendo mínima.

¿Dónde habrá más avistamientos de tiburones en España en el verano de 2026?

Las Islas Baleares parten como el punto más activo del verano de 2026. Allí destaca sobre todo la tintorera (Prionace glauca), que es el tiburón que más comúnmente se acerca a las playas españolas durante los meses de calor, con avistamientos frecuentes en las costas de Menorca e Ibiza. También la Costa Brava (Girona/Tarragona) aparece como una de las zonas a vigilar, porque en los últimos años han sido habituales los avistamientos de tintoreras que obligan a cerrar playas de forma temporal por precaución.

Alicante seguirá siendo un punto de interés para los investigadores después del hallazgo del tiburón blanco juvenil confirmado a principios de febrero de 2026. Eso no cambia un matiz importante: los avistamientos que suelen afectar a los bañistas en esa zona son de tiburones de menor tamaño o de tintoreras. A esa lista se suman la Costa del Sol y Almería, con avisos ocasionales de especies inofensivas en Málaga, Marbella y Almería, además de Canarias, donde son frecuentes los angelotes (Squatina squatina) y, en aguas más profundas, los martillos o mako.

¿Qué especies serán las más comunes y por qué su presencia no equivale a un peligro real?

La especie que más se repetirá en el verano de 2026 será la tintorera. No es casualidad, porque es el tiburón que más comúnmente se acerca a las playas españolas durante el verano y el que más aparece en zonas como Baleares o la Costa Brava. Su presencia, según la información facilitada, se relaciona principalmente con el aumento de la temperatura del agua y con la búsqueda de alimento. Dicho de forma simple, llegan a zonas donde las condiciones les resultan favorables.

El tiburón blanco, por su parte, tiene una presencia confirmada pero muy rara. La información disponible apunta a que podría existir una población fantasma reproduciéndose en el Mediterráneo español, una hipótesis que ayudaría a explicar hallazgos como el de Alicante en febrero de 2026. En Canarias, el protagonismo lo tiene el angelote, una especie que a menudo resulta inofensiva y que suele permanecer escondida en la arena. En aguas más profundas también pueden aparecer martillos o mako, aunque el foco en la costa recae sobre los ejemplares que realmente se acercan a la orilla.

Qué hacer si ves un tiburón cerca de la orilla este verano

La parte práctica, que es la que de verdad importa cuando uno ya tiene la toalla puesta, es bastante clara. Las autoridades insisten en que los ataques de tiburones en España son extremadamente raros, pero también actúan con inmediatez cuando detectan un ejemplar cerca de la orilla. Aquí no hay margen para debates eternos: si toca cerrar la playa por precaución, se cierra y punto.

Mantener la calma, porque estos avistamientos siguen siendo ocasionales y, en la mayoría de los casos, inofensivos. Respetar la bandera correspondiente y la prohibición de baño cuando se detecte un ejemplar. Esperar a que los socorristas verifiquen que la situación vuelve a ser segura antes de entrar en el agua.

Seguir esas indicaciones reduce el problema a lo que es, una medida preventiva. Cuando aparece un tiburón cerca de la costa, el protocolo consiste en impedir el baño hasta que la zona se considere segura otra vez. Por tanto, la recomendación para el verano de 2026 no es alarmarse, sino hacer caso a la señalización y a los socorristas.

¿Hay riesgo real para los bañistas en las costas españolas en 2026?

Con los datos facilitados, la conclusión es bastante nítida. En el verano de 2026 puede haber avistamientos en Baleares, Costa Brava, Alicante, Costa del Sol, Almería y Canarias, pero seguirán siendo episodios ocasionales. La presencia de tiburones se explica sobre todo por el aumento de la temperatura del agua y por la búsqueda de alimento, especialmente en el caso de las tintoreras.

Eso quiere decir que ver un tiburón será posible, pero sufrir un encuentro negativo seguirá siendo muy poco probable. El hallazgo de un tiburón blanco juvenil en Alicante a principios de febrero de 2026 confirma que hay actividad continua de escualos en el Mediterráneo, sí, pero no dibuja un verano de peligro constante. En consecuencia, el escenario más probable es el de siempre: vigilancia, cierres puntuales cuando haga falta y mucha más prevención que drama.