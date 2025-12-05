La nómina de diciembre será más abultada para los trabajadores públicos tras confirmarse la subida por el Gobierno

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han sellado una subida salarial acumulada del 11% hasta 2028 que trae una novedad inmediata: el 2,5% de 2025 se abonará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, generando una “paguilla” de atrasos en la nómina de diciembre.

Miles de trabajadores del sector público verán reflejado en diciembre el sueldo actualizado y, además, los atrasos de once meses (enero a noviembre). ¿Quiénes son? Cerca de 3,5 millones de empleados públicos entre funcionarios, personal laboral y estatutarios.

Cómo funcionará la subida salarial del 2,5% y la paga extra de atrasos en diciembre

La cantidad adicional no es una bonificación, sino el resultado de la retroactividad. Al tener efectos desde el 1 de enero de 2025, la Administración debe abonar ahora lo que no se pagó mes a mes. En diciembre se cobrará la nómina ya actualizada más los atrasos generados. Fácil de entender y, sobre todo, de notar en el bolsillo.

Claves rápidas del acuerdo y del cobro en la nómina de diciembre:

Subida retributiva acumulada del 11% hasta 2028.

Pago del 2,5% de 2025 con atrasos desde el 1 de enero.

Beneficiarios: unos 3,5 millones de empleados públicos.

Real Decreto Ley comprometido para el Consejo de Ministros del 2 de diciembre.

En 2026: 1,5% fijo y 0,5% adicional si el IPC supera el 1,5%, con una ganancia estimada del 2,9% en el periodo.

En la práctica, la “paguilla” cubrirá once mensualidades de atrasos y el salario ya vendrá con el 2,5% actualizado. ¿Se puede pedir más en plena Navidad? Así de claro.

Cuánto pueden esperar los grupos A1, A2, C1 y C2 con los importes estimados acumulados hasta 2028

Aunque las cifras finales variarán por antigüedad (trienios) y complementos, el acuerdo permite estimar la mejora total al cierre de 2028. Los A1 son quienes verán la mayor subida nominal; en diciembre, por tanto, su partida de atrasos será la más abultada.

Grupo Incremento total hasta 2028 (estimación) Atrasos en nómina de diciembre 2025 A1 3.860 € 2,5% de enero a noviembre (mayor nominal) A2 3.600 € 2,5% de enero a noviembre C1 3.203 € 2,5% de enero a noviembre C2 2.834 € 2,5% de enero a noviembre

Estos importes son orientativos del total hasta 2028; lo que llega en diciembre es el 2,5% de 2025 con once meses de atrasos. Por tanto, cada nómina variará según destino, específicos y trienios.

El Ministerio, UGT y CSIF pactan 35 horas, teletrabajo y fin de la tasa de reposición

El acuerdo no solo suma dinero: incorpora medidas estructurales muy demandadas. Se elimina de forma definitiva la tasa de reposición para dimensionar las plantillas según necesidades reales. Además, se desbloquea la jornada de 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo en la AGE. CSIF lo ha calificado como “el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas”. ¿Objetivo? Reforzar servicios y recuperar poder adquisitivo frente a la inflación.

Fechas clave para cobrar la nómina con subida retroactiva y aprobación del Real Decreto Ley

Para que el pago llegue este mes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha comprometido a aprobar el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 2 de diciembre. Con ello, los empleados públicos deberían percibir a finales de diciembre la subida del 2,5% y la “paguilla” de once meses. En 2026 se aplicará un 1,5% fijo más un 0,5% si el IPC supera el 1,5%.