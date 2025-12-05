Beca 6000 para Bachillerato y FP Medio en Andalucía: abierto el plazo desde hoy 5 de diciembre 2025

La Junta de Andalucía abre la convocatoria de la Beca 6000 para el curso 2025/2026, dirigida a alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio en régimen presencial. La resolución se publicó el 4 de diciembre de 2025 y el plazo de solicitudes va del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

El objetivo es facilitar la continuidad en el sistema educativo al compensar la falta de ingresos por dedicación al estudio. ¿Encajas en el perfil y quieres pedirla sin sobresaltos? Toma nota.

Quién puede pedir la Beca 6000 de Andalucía y requisitos académicos exigidos

Podrán beneficiarse quienes cursen Bachillerato o FP de Grado Medio, en centros docentes de Andalucía, en estudios presenciales y completos, perteneciendo a familias con ingresos bajos y dentro de los límites de renta y patrimonio exigidos. Además, se requiere participar en la convocatoria general de becas de enseñanzas postobligatorias no universitarias.

Se pide, por tanto, reunir los requisitos académicos de la beca ligada a la renta, estar matriculado en curso completo y no tener título igual o superior a Bachillerato o Técnico. Para primer curso, se exige haber obtenido la ESO el curso anterior. Si ya fuiste beneficiario el curso pasado, debes haber aprobado todas las asignaturas.

Todos los miembros de la unidad familiar han de estar empadronados en Andalucía. También se requiere tener la edad legal para trabajar antes del 1 de enero de 2026, salvo alumnado con altas capacidades. Es imprescindible no trabajar ni estar inscrito como demandante de empleo.

Plazos oficiales, cuantía máxima anual y compatibilidades de la Beca 6000 andaluza

El periodo de solicitud es del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. La ayuda máxima asciende a 6.000 euros por persona y curso académico. Es incompatible con actividades laborales y con la inscripción como demandante de empleo, aunque puede ser compatible con otras becas de la misma finalidad siempre que, en conjunto, no se superen esos 6.000 euros anuales.

No se concede si se abandona el curso o no se asiste, sin justificación, al 85 por ciento de las clases. Además, el pago se suspende si no se superan todas las asignaturas en la evaluación ordinaria. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses desde la presentación; el silencio administrativo será negativo.

A continuación, un resumen práctico de fechas y condiciones clave:

Concepto Detalle Publicación de la convocatoria 4 de diciembre de 2025 Plazo de solicitudes 5 de diciembre de 2025 a 5 de enero de 2026 Enseñanzas admitidas Bachillerato y FP de Grado Medio en régimen presencial y curso completo Cuantía máxima anual 6.000 € Compatibilidades Con otras becas si no superan 6.000 € en total Incompatibilidades Trabajo e inscripción como demandante de empleo Resolución y notificación Máximo 3 meses desde la presentación Silencio administrativo Negativo

¿Cumples estos puntos? Si es así, sigue con el trámite.

Cómo presentar la solicitud en Secretaría Virtual y documentación obligatoria a reunir

La solicitud se cumplimenta a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. Para evitar contratiempos, prepara con antelación la documentación requerida.

Solicitud cumplimentada electrónicamente.

DNI o NIE de la persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar, si se opone a la consulta.

Certificado histórico-colectivo de empadronamiento, en caso de oposición a la consulta.

Documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta.

Certificado de situación de desempleo y prestaciones, si corresponde.

Declaración responsable de veracidad y cumplimiento de requisitos.

Por último, recuerda: la asistencia y el rendimiento son determinantes para mantener el cobro. En consecuencia, planifica el curso y revisa tu situación familiar y académica antes de enviar la solicitud.