La mujer más longeva de España cumple 113 años, toma una copa de vino en las comidas y apenas toma medicación

La leonesa cumplirá 113 años el próximo 29 de julio y su historia vuelve a poner el foco en la longevidad en España. Vive en la misma casa en la que nació y conserva una costumbre que no ha pasado desapercibida: tomar una copa de vino en las comidas.

España sigue entre los países con mayor esperanza de vida del mundo, con una media que supera los 84 años. En este contexto, Teresa Fernández Casado ocupa un lugar especial: a sus 112 años, es la persona viva más longeva del país y apenas toma medicación.

Teresa Fernández, la mujer más longeva de España, conserva sus hábitos de siempre

Teresa vive en Zambroncinos del Páramo, una localidad de León perteneciente al municipio de Zotes del Páramo. Allí continúa en la casa donde nació el 29 de julio de 1913, un hogar por el que han pasado varias generaciones de su familia.

La leonesa tuvo nueve hijos, de los que seis siguen vivos. Dos de ellos tienen 92 y 93 años. De hecho, su hijo Ángel, con 93 años, también cuenta con un dato poco habitual: es el español de mayor edad que todavía tiene a su madre viva.

A su alrededor hay once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Casi nada. Sus hijos la describen como una mujer de pueblo, muy querida por sus vecinos y con una memoria que durante años sirvió para recordar fechas y detalles de la vida local.

El reconocimiento oficial que confirma su edad y su posición mundial

La entidad internacional LongeviQuest validó su edad y la situó como la persona viva más longeva de España. El reconocimiento llegó a través de una carta enviada a sus hijos, con efecto retroactivo desde el 11 de noviembre, fecha en la que falleció Angelina Torres Vallbona.

Con este aval, Teresa no solo lidera el ranking nacional. También se encuentra entre las diez personas más longevas de Europa y ocupa el puesto número cincuenta a nivel mundial.

El vino en las comidas, una costumbre familiar que ha llamado la atención

Uno de los detalles más comentados de su rutina es su relación con el vino. Según cuentan sus hijos, Teresa toma una copa en las comidas y, en fechas señaladas, brinda con un chupito de hierbas rodeada de su familia.

Además, aseguran que come con apetito, duerme “estupendamente” y se encuentra bien físicamente. Cuando ingresó en el hospital hace dos años, los médicos ni siquiera pudieron localizar un historial clínico porque “no lo encontraron”.

¿Significa esto que beber vino ayuda a vivir más? No necesariamente. Aunque se ha relacionado el consumo moderado de vino tinto con ciertos compuestos antioxidantes, el alcohol también puede ser perjudicial y no existe una cantidad completamente segura. Por eso, la moderación sigue siendo clave.