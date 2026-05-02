España cambiará las cajas de antibióticos para que no sobren pastillas en casa: fechas confirmadas

España reducirá los formatos de algunos antibióticos para ajustar los envases a la duración habitual de los tratamientos y evitar que queden comprimidos sobrantes en los hogares. La decisión, impulsada por la AEMPS dentro del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, persigue limitar la automedicación, el uso incorrecto y los residuos de medicamentos, sin cambiar la seguridad ni la eficacia de los tratamientos prescritos.

Por qué Sanidad cambia los formatos de antibióticos en las farmacias españolas

La AEMPS señala que una parte de los envases actuales contiene más unidades de las necesarias para las pautas clínicas más habituales. Ese excedente puede terminar guardado en casa, lo que aumenta el riesgo de que se use sin receta ante síntomas parecidos a los de una infección anterior.

El cambio también responde a la actualización de la evidencia científica sobre la duración de los tratamientos antimicrobianos. La resistencia a los antibióticos es una amenaza sanitaria de primer orden: la AEMPS cifra en unos 35.000 los fallecimientos anuales en la Unión Europea asociados a esta causa y calcula unos costes sanitarios y sociales de 11.700 millones de euros al año.

Qué envases de amoxicilina, cefuroxima y fosfomicina dejarán de venderse

La resolución incluye la retirada gradual de formatos grandes de siete principios activos. Entre ellos figuran presentaciones de amoxicilina de 30 unidades, amoxicilina con clavulánico de 30 unidades, fenoximetilpenicilina de 40 unidades, cloxacilina de 40 unidades, cefuroxima de 20 unidades, cefixima de 21 unidades y fosfomicina en formatos de 2 y 12 unidades.

A cambio, se incorporarán envases más pequeños: amoxicilina de 250 mg con 20 unidades, fenoximetilpenicilina benzatina en suspensión de 160 ml, y amoxicilina con clavulánico de 500/125 mg y 250/62,5 mg, ambos con 20 unidades.

Cuándo llegarán los nuevos envases pequeños y qué deben hacer los pacientes

El calendario será progresivo. Los laboratorios dispondrán de tres meses para aplicar los cambios desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Pasados nueve meses, no podrán liberar nuevos lotes de los formatos antiguos, y a los quince meses la AEMPS podrá iniciar la revocación de los envases que no se hayan suprimido.

Los envases ya existentes no desaparecerán de golpe. La propia resolución establece que podrán seguir dispensándose y facturándose durante los plazos habituales, hasta cinco años o hasta su fecha de caducidad. Para los pacientes, la indicación no cambia: los antibióticos deben tomarse solo con receta y respetando la dosis y la duración marcada por el profesional sanitario.