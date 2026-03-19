La Justicia confirma que la pausa para comer no es descanso si el empleado sigue localizable

La pausa de comida puede contar como tiempo de trabajo efectivo cuando el empleado no puede desconectar de verdad. La novedad afecta a distintos sectores y abre la puerta a reclamar su pago.

La pausa para comer no siempre es un descanso no retribuido. Cuando el trabajador tiene que seguir localizable, operativo o preparado para atender cualquier incidencia, ese tiempo pasa a considerarse trabajo efectivo y debe pagarse. Así se desprende de la sentencia 4159/2025 del Tribunal Supremo, que aclara una duda muy frecuente en muchas empresas.

Cuándo la pausa para comer debe pagarse como tiempo de trabajo efectivo

La clave no está solo en lo que diga el cuadrante, el contrato o el convenio. Lo decisivo es la situación real del trabajador durante esa pausa. Si la empresa obliga, de una u otra forma, a seguir pendiente del teléfono, responder mensajes, atender llamadas o intervenir ante cualquier problema, no existe un descanso real. Y si no hay desconexión efectiva, ese tiempo no puede tratarse como una pausa sin pagar.

De ahí que el Supremo deje claro que comer mientras se sigue a disposición de la empresa no equivale a disfrutar de tiempo propio. Ojo, ese matiz es el que cambia por completo el cómputo de la jornada.

Qué trabajadores pueden reclamar el pago si no existe desconexión real

Esta situación se da con especial frecuencia en sectores donde se exige disponibilidad permanente. El caso que dio lugar a la sentencia se refería al transporte sanitario, donde la pausa para comer estaba condicionada por la posible aparición de una emergencia.

No obstante, el alcance va más allá. También puede afectar a empleados de seguridad, hostelería, sanidad o incluso a personal de oficina que aprovecha la comida para contestar correos, llamadas o mensajes mientras la empresa le descuenta ese tiempo. Entonces, ¿la comida es siempre tiempo laboral? No. Solo lo será si el convenio o el contrato lo reconoce expresamente, o si en la práctica el trabajador no puede desconectar de verdad.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre el descanso durante la jornada

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 34.4 que, cuando la jornada supera las seis horas continuadas, existe derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. En principio, ese tiempo no se considera trabajo efectivo, salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.

Por tanto, cada caso debe revisarse atendiendo al servicio prestado, al convenio aplicable y a la forma en que se desarrolla realmente la pausa. Si la empresa impide descansar de forma efectiva, el trabajador puede reclamar que ese tiempo se compute y se remunere como parte de su jornada.