El Gobierno busca comprar viviendas en toda España para incorporarlas al alquiler público asequible: convocatoria abierta

El Ministerio de Vivienda ha activado una convocatoria con 100 millones de euros para comprar inmuebles privados e incorporarlos al parque público. Particulares, empresas y también fondos pueden presentar ofertas hasta el 9 de julio a las 14.00 horas.

El Gobierno quiere captar viviendas de todo el territorio nacional para destinarlas después al alquiler público asequible a través de Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda que sustituye al antiguo Sepes. La convocatoria ya se ha publicado en el BOE y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Qué viviendas pueden vender particulares y empresas al Estado en esta convocatoria

¿Tienes una vivienda y te estás preguntando si encaja en este proceso? No vale cualquier inmueble. El Ministerio ha fijado unas condiciones mínimas que deben cumplirse para poder presentar la oferta.

Antes de ver los detalles, conviene tener clara una idea: las viviendas adquiridas pasarán a formar parte de manera permanente del parque público de vivienda asequible.

Clave de la convocatoria Detalle Presupuesto 100 millones de euros Plazo de presentación Hasta el 9 de julio a las 14.00 horas Entidad compradora Casa 47 Destino de las viviendas Alquiler público asequible

Entre los requisitos principales, se encuentran estos:

Deben tener entre 40 y 120 metros cuadrados, no estar bajo régimen de protección pública y contar con una Inspección Técnica de Edificio favorable.

Tienen que disponer, al menos, de cocina, salón y baño completo, ser exteriores y tener dormitorios con ventana.

Si están en un quinto piso o superior, el edificio debe tener ascensor. No se admiten viviendas unifamiliares, aunque sí lofts o estudios.

Además, el propietario debe entregar el inmueble vacío, salvo las instalaciones de suministros, los elementos fijos y el equipamiento de cocina. Vamos, que la vivienda tiene que estar lista para entrar en la evaluación sin cargas de uso.

Cómo se presenta la oferta de venta y qué valorará Casa 47

Las personas o entidades interesadas pueden presentar su oferta de forma presencial en las oficinas de Casa 47 o mediante correo certificado. El plazo está abierto hasta el 9 de julio a las 14.00 horas.

¿Y cómo se decidirá qué viviendas compra el Estado? El proceso será mediante concurso público y cada oferta se evaluará de forma individual. Además de cumplir los requisitos mínimos, tendrán ventaja las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, aquellas en las que las familias destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda.

También se valorarán mejor los bloques completos o conjuntos residenciales, así como los inmuebles accesibles, rehabilitados recientemente o con alta eficiencia energética.

El objetivo del Gobierno para ampliar el parque público de vivienda asequible

El presupuesto de 100 millones cubrirá la compra, los gastos e impuestos de la operación y, cuando proceda, los costes de adecuación o rehabilitación, siempre que el total no supere el 110% del valor de tasación.

Para fijar el precio, Casa 47 elegirá siempre el menor entre tres referencias: la oferta del vendedor, la tasación oficial y el precio medio de venta del Portal Estadístico del Notariado. De esta forma, busca evitar compras por encima del valor real de mercado.

Con esta estrategia, el Ministerio pretende elevar el parque público hasta acercarse al 8%, frente al 3,4% estimado por el Gobierno en 2025. Casa 47 asumirá toda la gestión, desde la urbanización y la edificación hasta la entrega y administración de las viviendas.