Si tu USB-C carga distinto al girarlo, el problema puede estar en el cable o el puerto

Aunque el USB-C es reversible, una diferencia de carga o velocidad al girar el cable puede revelar un fallo en los contactos, el puerto o el propio cable.

La llegada del USB-C acabó con uno de los gestos más habituales de los antiguos conectores: probar una posición, fallar y darle la vuelta. La propia USB-IF destaca que este estándar cuenta con orientación reversible del enchufe y del cable, además de soporte para distintas prestaciones de energía y rendimiento.

Pero que entre en ambos sentidos no significa que cualquier cable USB-C ofrezca siempre la misma potencia, velocidad de transferencia o compatibilidad. Cuando al girarlo cambia el comportamiento, lo más probable no es que exista una “cara buena”, sino que haya un problema técnico o que el cable no esté preparado para la carga rápida que se está intentando usar.

Por qué un cable USB-C reversible puede perder potencia o velocidad

El conector USB-C es mucho más complejo de lo que aparenta. En su interior hay líneas destinadas a energía, datos y comunicación entre dispositivos. Texas Instruments explica que las líneas CC del USB-C intervienen en la detección del cable, la orientación y la capacidad de corriente, lo que permite al equipo saber cómo debe gestionar la conexión.

Ese sistema permite que el usuario no tenga que preocuparse por la posición. Aun así, si un contacto está sucio, dañado o mal fabricado, puede ocurrir que una orientación funcione mejor que la otra. También puede pasar con cables de baja calidad o con puertos desgastados por el uso.

La potencia máxima tampoco depende solo de que el conector sea USB-C. Para alcanzar cargas elevadas hace falta que cargador, cable y dispositivo sean compatibles con USB Power Delivery. USB-IF señala que USB PD 3.1 permite entregar hasta 240 W mediante un cable y conector USB-C adecuados.

Cuándo girar el conector USB-C ayuda a detectar una avería

Dar la vuelta al cable puede servir como una prueba rápida. Si en una posición el móvil, portátil o tablet carga con normalidad y en la otra aparece carga lenta, cortes o fallos de conexión, hay una señal clara de que algo no va bien.

Lo mismo ocurre con las transferencias de archivos. Si un disco externo o un pendrive USB-C reduce mucho la velocidad al conectarlo de una forma concreta, el fallo puede estar en los contactos de datos, en el cable o en el propio puerto del dispositivo.

En un USB-C en buen estado y con accesorios compatibles, la orientación no debería ser la responsable de perder potencia. El problema suele estar en la calidad del cable, en su certificación o en el desgaste físico del conector.

Qué mirar antes de comprar un cable USB-C para carga rápida

Para evitar problemas, hay que fijarse en la potencia y la velocidad anunciadas. USB-IF exige que los cables USB-C a USB-C del programa de cumplimiento estén marcados con 60 W o 240 W, y que los cables que no sean USB 2.0 indiquen también la velocidad de datos que pueden soportar.

Esto explica por qué dos cables aparentemente iguales pueden comportarse de forma muy distinta. Uno puede servir para cargar el móvil, pero no para alimentar un portátil exigente. Otro puede ofrecer mucha potencia, pero quedarse limitado en transferencia de datos.

La recomendación más segura es usar cables certificados, comprobar la potencia marcada y sustituirlos cuando la carga falle al moverlos o al girarlos. El USB-C nació para simplificar la conexión, pero su rendimiento real depende de que todos los elementos estén en buen estado.