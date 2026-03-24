Se pagará hasta 150 euros a las personas que aprueben en euskera el teórico del carnet de conducir

El Ayuntamiento de Beasain mantiene abierta hasta el 15 de diciembre de 2026 una ayuda para las personas empadronadas en el municipio que superen en euskera el examen teórico del permiso de conducir. La subvención cubre parte de la matrícula de la autoescuela y busca fomentar el uso del euskera en este trámite.

Aprobar el teórico del carnet ya supone un esfuerzo, así que recibir una ayuda económica nunca viene mal. En Beasain, quienes hayan superado en euskera el examen teórico del permiso de conducir podrán solicitar hasta 150 euros, siempre que cumplan los requisitos de empadronamiento, matrícula y situación administrativa fijados por el Ayuntamiento.

Quién puede pedir la ayuda de Beasain por aprobar en euskera el examen teórico

Esta convocatoria está dirigida a personas empadronadas en Beasain que hayan aprobado en euskera el examen teórico entre el 1 de enero de 2026 y el 11 de diciembre de 2026. Además, la matrícula debe haberse realizado en una autoescuela con sede social en Beasain.

No basta con haber superado la prueba. También es necesario haber estado empadronado al menos dos meses antes de formalizar la matrícula y mantener ese empadronamiento hasta que se dicte la resolución. Por otro lado, la persona solicitante no puede estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener subvenciones y debe estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Beasain, la Hacienda Foral y la Seguridad Social.

La ayuda, además, es compatible con otras subvenciones concedidas para la misma finalidad, aunque con un límite claro: en ningún caso se podrá superar el coste total de la matrícula. Por tanto, conviene revisar bien este punto antes de presentar la solicitud.

Cómo solicitar la subvención del carnet de conducir en Beasain y qué documentos exigen

El plazo para pedir esta ayuda está abierto desde el 4 de marzo de 2026 y permanecerá disponible hasta el 15 de diciembre de 2026. ¿Merece la pena dejarlo para el final? Mejor no. Para tramitarla habrá que presentar la solicitud debidamente cumplimentada, el justificante de pago de la matrícula en una autoescuela de Beasain, un certificado de la autoescuela que acredite que el examen teórico se aprobó en euskera y una declaración responsable sobre otras ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin.

La cuantía será de hasta 150 euros por persona, aunque nunca podrá superar lo abonado por la matrícula. Una vez termine el plazo de presentación, el Ayuntamiento contará con un máximo de dos meses para resolver y notificar la decisión a la persona interesada. Si transcurre ese tiempo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.