La gira española de Bad Bunny supera todas las expectativas y pone sobre la mesa una facturación cercana a los 100 millones

Hay conciertos que se compran con calma y otros que se deciden en cuestión de segundos, casi sin mirar dos veces el banco. Eso está pasando con Bad Bunny en España, donde la euforia por verle en directo se ha disparado tras casi siete años sin pasar por aquí. El puertorriqueño ha empezado su gira en Barcelona y después llegará a Madrid, con 12 conciertos en total entre las dos ciudades. La fiebre por las entradas mezcla superfans, precios altos y mucho FOMO, esa sensación de no querer quedarse fuera del plan del momento.

Entre entradas generales, zonas VIP y fans que repiten fecha, la facturación estimada se mueve entre 80 y 100 millones de euros. Eso sí, una cosa es lo que genera la gira y otra muy distinta lo que termina en el bolsillo del artista, porque montar semejante espectáculo no sale precisamente a precio de menú del día.

¿Por qué la gira de Bad Bunny en España está disparando la euforia?

Bad Bunny ha llegado a España por Barcelona, donde ha empezado su gira en el país. Su presencia está revolucionando ciudades enteras y muchos fans no quieren quedarse sin verle cantar Debí tirar más fotos, una de esas canciones que han convertido cada entrada en casi una pequeña misión de supervivencia digital.

La expectación también tiene mucho que ver con el tiempo que llevaba sin actuar aquí. Según la información disponible, aunque vino hace años e hizo varios conciertos, hacía casi siete años que no se le veía en directo en España. Y claro, cuando alguien vuelve después de tanto tiempo, las ganas se acumulan.

En Barcelona, además, el cantante ya ha podido disfrutar de la ciudad. De hecho, aprovechó para visitar la Sagrada Familia, una parada bastante lógica si uno pasa por la capital catalana y no quiere irse con deberes turísticos pendientes.

Después llegará Madrid, donde actuará en el Metropolitano. La gira española cuenta con 12 conciertos en total: 2 noches en Barcelona y 10 noches en Madrid. Dicho así parece fácil, pero llenar tantas fechas no está al alcance de cualquiera.

¿Cuánto dinero puede generar Bad Bunny con sus conciertos en España?

La gran pregunta es evidente: ¿cuánto dinero puede mover esta gira en España? Según los cálculos basados en los datos aportados, se habrían vendido unas 600.000 entradas, con un precio medio aproximado de 150 euros. Al multiplicar ambas cifras, el resultado ronda los 90 millones de euros.

A partir de ahí, la estimación sitúa la facturación entre 80 y 100 millones de euros. No es una cantidad pequeña, precisamente. Es de esas cifras que obligan a leer dos veces para comprobar que no se ha colado un cero de más.

Para entender mejor el tamaño del fenómeno, conviene mirar las cifras principales de la gira española y compararlas con algunos datos de su trayectoria reciente. Aquí va el resumen, sin marear demasiado la calculadora.

Dato clave Cifra aportada Conciertos en España 12 Noches en Barcelona 2 Noches en Madrid 10 Entradas estimadas vendidas 600.000 Precio medio aproximado 150 euros Estimación de facturación Entre 80 y 100 millones de euros Entradas generales según Live Nation Entre 73 y 143 euros Zonas VIP según Live Nation Entre 258,30 y 543,30 euros Gira El último tour del mundo en Estados Unidos 25 conciertos Recaudación de esa gira en entradas, según Blooming 71,1 millones de dólares

Con estas cifras sobre la mesa, no sorprende que se hable de un posible techo cercano a los 100 millones de euros. Además, hay entradas más baratas, otras premium y localidades que pueden llegar a los 400 euros o incluso superar esa cantidad, según el tipo de acceso.

¿Qué precios tienen las entradas de Bad Bunny y por qué algunos fans no se lo piensan?

Los precios generales de Live Nation se mueven entre 73 y 143 euros. Las zonas VIP, por su parte, van desde 258,30 euros hasta 543,30 euros. Es decir, hay opciones para distintos bolsillos, aunque algunos bolsillos tendrán que respirar hondo antes de darle al botón de compra.

Uno de los fans que ha podido ver al puertorriqueño en Barcelona lo resumió así: «Conseguí entradas para dos personas por unos 150€ cada una (en Barcelona), ni me lo pensé. El sábado volveré a verle en Madrid». La frase explica bastante bien el momento: no solo hay quien consigue entrada, sino quien repite ciudad.

Ahí entra el famoso FOMO, que en este caso significa la sensación de que todo el mundo va a vivir algo importante menos tú. Y cuando se junta con un artista que lleva años sin actuar en España, el resultado es claro: entradas buscadas a última hora, decisiones rápidas y mucha gente intentando no quedarse fuera.

También ayuda el recorrido reciente de Bad Bunny. En 2020 publicó Yo hago lo que me da la gana, Las que no iban a salir y El último tour del mundo, tres discos muy seguidos que reforzaron la historia del Conejo Malo antes de Un verano sin ti. Desde entonces, su nombre ya sonaba prácticamente en todas las casas.

¿Se lleva Bad Bunny todo el dinero de la gira?

Aunque la cifra de 80 a 100 millones de euros impresiona, conviene no confundir facturación con beneficio. La facturación es el dinero total que se genera antes de descontar gastos. El beneficio, dicho fácil, es lo que queda después de pagar todo lo que cuesta hacer posible el espectáculo.

Y aquí viene la parte menos glamurosa del asunto: montar una gira de estas dimensiones implica muchísimos costes. Entre ellos están la producción, el montaje, el alquiler de los estadios, el personal, la seguridad, los impuestos, el seguro, la promotora y el traslado de su famosa casita rosa de una ciudad a otra.

Por tanto, Bad Bunny no se lleva todo ese dinero a casa. La gira puede apuntar a los 100 millones de euros, sí, pero esa cantidad se reparte entre una estructura enorme de trabajo. En los grandes conciertos, lo que el público ve sobre el escenario es solo la punta del iceberg.

Aun así, la dimensión económica del fenómeno es evidente. Doce conciertos, 600.000 entradas estimadas y precios que pueden superar los 400 euros colocan esta gira como uno de los grandes acontecimientos musicales del momento en España.

¿Qué conviene revisar antes de comprar una entrada de último minuto?

Con tanta demanda, es normal que haya personas intentando conseguir una entrada a última hora. Antes de lanzarse, conviene mirar bien el precio, la zona y el tipo de entrada. Porque una cosa es vivir el concierto del año y otra acabar pagando de más por no leer la letra pequeña. Estos son algunos puntos prácticos que cualquier fan debería tener presentes antes de comprar:

Comprobar si la entrada es general o VIP, porque los precios van desde 73 euros hasta 543,30 euros según la zona. Revisar bien la ciudad y la fecha, ya que hay 2 conciertos en Barcelona y 10 en Madrid. Tener claro el presupuesto máximo antes de comprar, especialmente si aparecen entradas cercanas o superiores a 400 euros. Valorar si compensa repetir concierto, como hacen algunos fans, o reservar ese dinero para otra fecha. Recordar que el precio medio usado para la estimación es de unos 150 euros, pero no todas las entradas cuestan lo mismo.

En resumen, la gira de Bad Bunny en España no solo está llenando estadios: también está poniendo a prueba la paciencia, la cartera y la rapidez de muchos fans. Y visto el movimiento que genera en Barcelona y Madrid, parece claro que el Conejo Malo sigue teniendo una capacidad enorme para convertir cada concierto en un acontecimiento.