La feria medieval junto al mar que vuelve el 24 de julio con artesanía, gastronomía y cientos de actividades para conquistar la Costa de Morte

La villa coruñesa celebrará su XXIV edición del viernes 24 al domingo 26 de julio. El casco histórico y el entorno marítimo acogerán teatro, música, cetrería, talleres artesanos y grandes espectáculos de fuego.

Corcubión se prepara para uno de los grandes planes del verano en la Costa da Morte. El Mercado Medieval de Corcubión 2026 abrirá el viernes a las 11:00 horas y reunirá durante tres jornadas puestos de artesanía y gastronomía, animación callejera, actuaciones musicales y actividades para todas las edades.

El Mercado Medieval de Corcubión 2026 reunirá más de 220 actividades

La programación de esta edición incluye más de 220 propuestas. El viernes concentrará 72 actividades, el sábado contará con 81 y el domingo ofrecerá otras 74, distribuidas entre las calles y plazas de la localidad.

Participarán ocho compañías de animación, seis agrupaciones musicales y seis espectáculos de gran formato. También habrá catorce talleres artesanos con demostraciones en directo, un rincón infantil en el Campo do Rollo, un zoco árabe y exhibiciones de cetrería en los jardines de la Casa del Concello.

Los puestos de venta y restauración llenarán el núcleo histórico con productos elaborados, alimentación y artículos tradicionales. Muchos vecinos se sumarán a la celebración vestidos con ropa inspirada en la Edad Media, una participación que forma parte de la identidad del mercado.

El Desembarco y los espectáculos de fuego marcarán las tres jornadas

El viernes 24 comenzará con un desfile infantil a las 11:30 horas. A las 13:00 tendrá lugar el izado del pendón y la inauguración solemne, mientras que a las 20:00 se representará el Desembarco en la playa del Recheo.

Esta recreación recuerda el ataque de las tropas del arzobispo Rodrigo de Luna contra las fuerzas de los Moscoso en 1457. La noche terminará con el espectáculo de tambores de fuego de Deabru Beltzak, previsto para las 23:30 horas. El mercado cerrará a las 00:30.

El sábado 25 abrirá de nuevo a las 11:00. La actriz corcubionesa Judith Fernández pronunciará el pregón a las 12:30 y la iglesia de San Marcos acogerá varios conciertos. La procesión de antorchas comenzará a las 23:00, seguida del espectáculo “Lendas de Sangue e Aceiro” a las 23:30.

El domingo habrá representaciones del grupo de teatro municipal a las 13:00 y a las 20:00. “Troula”, el gran espectáculo final de fuego, empezará a las 23:00, antes de la bajada del pendón y la clausura a medianoche.

La artesanía, la gastronomía y el ambiente vecinal completan la feria

La localidad de la Costa de Morte ya luce cincuenta nuevos pendones confeccionados por costureras y voluntarios. La organización cifra en más de 500 la colaboración de vecinos y establecimientos de Corcubión y otros municipios de la comarca.

El recorrido permite descubrir plazas, casas señoriales, edificios religiosos y el frente marítimo de una villa declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1984. Esta combinación de patrimonio y proximidad al mar distingue a la celebración de otras ferias medievales del calendario gallego.

La Milla Medieval y la exposición de Playmobil adelantan la celebración

La I Milla Medieval de Corcubión se celebrará el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas, con salida y meta en la Plaza Castelao. El recorrido será de 1.540 metros y atravesará varios lugares destacados del casco histórico. Las cien plazas disponibles ya están agotadas.

La antigua cárcel también alberga hasta el 17 de agosto una exposición de Playmobil que recrea el Desembarco. Durante los días 24, 25 y 26 de julio contará con un horario especial coincidiendo con el mercado.