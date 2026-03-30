El sorprendente pueblo de Galicia que busca dueño: casas de piedra, hórreos y vistas al mar por 150.000 euros

A todos nos ha pasado: sueñas con una casa frente al mar y, cuando miras los precios, se te cae el café de la mañana. Resulta que, por lo que cuesta un piso minúsculo en cualquier capital, en Galicia te ofrecen algo bastante más grande y con brisa atlántica incluida. Hablamos de Candelago, una aldea perdida en el municipio coruñés de Ponteceso, que vuelve al escaparate inmobiliario con rebaja jugosa.

De 200.000 euros ha pasado a 150.000 euros, cifra que invita a más de uno a hacer números con la calculadora del móvil. Está a apenas una hora de Santiago de Compostela y sus vistas a la Costa da Morte no admiten filtros de Instagram. ¿Te pica la curiosidad? Sigue leyendo, porque aquí no solo compras cuatro paredes: te llevas un pedazo de historia (y unos cuantos hórreos) bajo el brazo. Además, recuerda que si estás pensando en emanciparte, Galicia dispone de un bono para ello, siempre que cumplas con los requisitos.

¿Por qué piden “solo” 150.000 € por todo un pueblo?

En primer lugar, el precio refleja el estado de abandono: años de maleza y tejados que suplican una reforma. No obstante, incluso con esos achaques, la operación resulta tentadora si se compara con el metro cuadrado de cualquier gran ciudad.

Precio inicial: 200.000 euros.

Precio actual: 150.000 euros (rebaja del 25 %).

Distancia a Santiago de Compostela: 60 minutos en coche.

Número aproximado de viviendas: 10 construcciones de piedra, hórreos incluidos.

Por tanto, hablamos de una inversión que, con algo de reforma, puede convertirse en complejo turístico o en retiro particular con vistas a un Atlántico que ruge a pocos pasos. Además, la zona presume de percebes de primera y rutas de senderismo como el Camiño dos Faros; es decir, materia prima para atraer visitantes con ganas de naturaleza y marisco.

¿Qué hace tan especial su ubicación junto al Atlántico?

Candelago se asoma a la legendaria Costa da Morte, famosa por sus acantilados impresionantes y temporales fotogénicos (siempre desde la distancia prudente). Su aislamiento, lejos de ser un problema, funciona como reclamo: la tranquilidad absoluta empieza donde se acaban las prisas y la cobertura del móvil parpadea. De ahí que muchos emprendedores vean un filón en el turismo de desconexión, esa modalidad que cobra por el silencio y la puesta de sol sin interferencias urbanas.

Por otro lado, estar en Ponteceso (A Coruña) equilibra la balanza: los servicios básicos y la autovía quedan lo suficientemente cerca para no sentirse en el fin del mundo, pero lo bastante lejos para que no te despierten las sirenas del tráfico. En consecuencia, el enclave combina autenticidad rural y accesibilidad, algo que no suele coincidir en el mismo pin del mapa.

Pasos para comprar y rehabilitar la aldea

Antes de lanzarte a firmar, conviene tener claro el papeleo. Primero, verifica en el Registro de la Propiedad que todas las construcciones estén correctamente descritas; evitarás sorpresas con servidumbres o linderos fantasma. Segundo, solicita en el ayuntamiento la ficha urbanística: te dirá qué puedes y qué no puedes levantar (reconstruir hórreos es romántico, pero hay normas que cumplir).

Posteriormente, calcula el presupuesto real: al precio de compra súmale impuestos, honorarios de notaría y, cómo no, la reforma integral. Aquí entra la parte divertida (o terrorífica, según tu bolsillo): techos, instalaciones y consolidación de muros de piedra pueden disparar la factura, aunque seguirán quedando muy por debajo de lo que cuesta un apartamento de 50 m² en Madrid. Finalmente, baraja ayudas públicas a la rehabilitación rural; la burocracia gallega tiene fama de lenta, pero a veces devuelve parte de lo invertido en patrimonio.

¿Merece la pena lanzarse a la aventura?

Si buscas un proyecto con sabor a mar, aire puro y la posibilidad de presumir de “tengo un pueblo para mí solo”, pocos candidatos compiten con Candelago. Si quires comprar este pueblo, accede a la web de Idealista. El riesgo principal reside en los costes de restauración y en la capacidad de atraer visitantes fuera de la temporada alta. No obstante, el tirón del turismo experiencial y la tendencia a teletrabajar desde entornos naturales juegan a favor.

En definitiva, 150.000 euros compran algo más que ladrillos olvidados: ofrecen la llave para reanimar una aldea que, hace décadas, se vació por la emigración y el envejecimiento. Y, de paso, te dan la excusa perfecta para presumir de que tu “segunda residencia” no cabe en una foto panorámica.