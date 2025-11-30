La factura por cambiar todas las puertas interiores de un piso sube: ya se sitúa entre 1.500 y 2.000 euros

Carpinteros y plataformas de reformas confirman un encarecimiento por la subida de la madera, la energía y la mano de obra. Hoy, cambiar cada puerta puede situarse entre 150 y 600 euros según el material y la complejidad.

Luis, carpintero de 48 años y con más de 25 de experiencia, lo resume sin rodeos: “Antes instalaba puertas por unos 120 euros la unidad, ahora pasan de 250 euros sin problema”. ¿Pensabas cambiar todas las puertas de casa? Conviene revisar números porque la factura se ha disparado.

Por qué cambiar puertas interiores se ha encarecido: madera, energía y mano de obra

Detrás del incremento hay causas acumuladas. La subida generalizada de los materiales de construcción ha afectado especialmente a la madera, los tableros y sus derivados, empujados por el coste de la energía y del transporte. Las asociaciones de fabricantes estiman aumentos medios de costes del 45% al 50% desde 2021, por materias primas, electricidad y logística. A esto se suma el encarecimiento de la mano de obra cualificada en reformas, con subidas de hasta un 20% en los últimos años. De ahí que el precio final que paga el cliente haya escalado con tanta fuerza.

Factores que empujan al alza los presupuestos actuales

Madera, tableros y derivados con subidas relevantes.

Energía y transporte encarecidos.

Mano de obra cualificada con incrementos de hasta un 20%.

Herrajes de mayor calidad y más exigencia técnica.

Además, el transporte es más caro y los trabajos requieren acabados más finos que hace una década. En consecuencia, “antes eran 120 euros por unidad, ahora pasan de 250” se ha convertido en una realidad común en muchos presupuestos.

Precios actuales por instalar puertas interiores según presupuestos y plataformas de reformas

¿Y en cuánto se está moviendo el mercado hoy? Las referencias sitúan el precio de cambiar una puerta interior entre 150 y 600 euros con instalación incluida, dependiendo del material y de la complejidad del trabajo. ¿Qué incluye exactamente ese precio? Hoja, marco, herrajes y mano de obra son la base.

Fuente o referencia Precio por puerta y matices Plataformas de reformas (Habitissimo) 150 a 600 euros, instalación incluida, según material y complejidad Otras guías y portales (Cronoshare, Fotocasa, Idealista) 200 a 400 euros, con rangos que pueden llegar a 500 en lacadas o alta gama Recopilaciones de precios recientes 210 a 500 euros sumando hoja, marco, herrajes y mano de obra

Luis también apunta a una percepción habitual del cliente: se piensa que es “solo colgar una puerta”, cuando la realidad es bastante más exigente.

Trabajo real detrás de una instalación correcta: mediciones, ajustes, sellados y remates

Cambiar cada puerta “no es sólo ‘quitar y poner’”. Hay que medir, adaptar marcos, ajustar premarcos viejos, sellar correctamente y rematar para evitar holguras o roces. Este trabajo fino exige tiempo y experiencia, por tanto se cobra en consecuencia. Dicho en plata, ya no sale por cuatro duros.

Las tendencias de diseño que elevan el coste: lacados, herrajes en negro y tiradores ocultos. Las modas también empujan los importes. Crece la demanda de puertas lacadas en blanco, diseños de cuatro cortes, herrajes vistos en negro o tiradores ocultos. Estas soluciones encarecen tanto la propia puerta como el proceso de lacado y montaje frente a las opciones lisas tradicionales.

Cuánto puede costar cambiar siete puertas interiores en una vivienda estándar

Las cifras finales hablan solas: cambiar una puerta interior puede costar hoy entre 210 y 500 euros sumando hoja, marco, herrajes y mano de obra. Para un piso con siete puertas, la factura total puede superar los 1.500 a 2.000 euros. En la misma línea de encarecimientos en el hogar, otros oficios también reportan alzas: “Cambiar la ducha antes salía por 800 euros, ahora pasa de 1.900”.