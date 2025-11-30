La moneda más rara de España reaparece entre expertos: solo existen ocho y cada una ronda los 2 millones de euros

Si tienes un bote de monedas antiguas en casa, no estás solo. Desde 2002 pagamos en euros; antes reinó la peseta y, mucho antes, circularon divisas que hoy valen por su historia más que por su precio facial. La numismática española es amplia y ha dejado piezas con siglos de recorrido.

Una de ellas, el Centén Segoviano acuñado bajo Felipe III, es objeto de deseo por su rareza. De hecho, solo hay ocho ejemplares conocidos y su valoración ronda los dos millones de euros (alrededor de 2.000.000 de euros). No era moneda para el café, sino símbolo de prestigio, y hoy la custodian museos y coleccionistas.

¿Qué es el Centén Segoviano y cuándo se acuñó?

El Centén Segoviano es una moneda considerada “rara” en el mundo de la numismática. Fue emitida en tres series, apareciendo por primera vez en 1609 durante el reinado de Felipe III. Las siguientes acuñaciones llegaron en 1623 y 1633. De aquellas emisiones se conservan solo ocho ejemplares, lo que explica parte del interés que despierta.

Mide aproximadamente 71 milímetros de diámetro y pesa 340 gramos. Su diseño muestra la cruz de Jerusalén y el escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica, símbolos que evocan el poder del imperio bajo Felipe III, junto a la inscripción “Phillipus III Dei Gratia” (Felipe III por la gracia de Dios).

¿Cómo reconocerla? Medidas, símbolos y leyenda

Identificarla no es difícil si sabes qué mirar: el tamaño impone respeto y los motivos hablan por sí solos. Además, su valor original equivalía a cien escudos, que ya es decir.

Dato Detalle Denominación Centén Segoviano Emisiones documentadas 1609, 1623 y 1633 Ejemplares conservados 8 Diámetro aproximado 71 milímetros Peso aproximado 340 gramos Motivos Cruz de Jerusalén y escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica Leyenda “Phillipus III Dei Gratia” (Felipe III por la gracia de Dios) Valor equivalente original Cien escudos Valor estimado actual Alrededor de 2.000.000 de euros Precios en subasta 800.000 euros (2009, ‘Aure y Calicó’, Barcelona); oferta de 944.000 euros (coleccionista suizo) Custodia actual Particulares; Museo Casa de la Moneda; Museo Arqueológico Nacional de España

Con estos datos en la mano, reconocerla es más sencillo; no obstante, su singularidad no está en el uso cotidiano, sino en su función representativa.

¿Por qué vale alrededor de 2.000.000 de euros?

La explicación es directa: a menor cantidad de ejemplares, mayor precio. Según investigaciones científicas, estas monedas no se destinaron a circular, sino que se usaron como símbolos de prestigio para premiar a miembros selectos de la nobleza y otros personajes influyentes de la corte. Por lo tanto, su valor histórico arranca desde el mismo momento de su creación.

El mercado también ha hablado con cifras concretas. En 2009, la casa de subastas ‘Aure y Calicó’, con sede en Barcelona, pagó 800.000 euros por un ejemplar; en otra puja, un coleccionista suizo ofreció 944.000 euros. En consecuencia, su valoración actual se estima en torno a los dos millones de euros.

Pesetas en casa y fiebre coleccionista: ¿y si tienes una?

Solo de la peseta, se estima que los españoles guardan en casa más de 1.500 millones de euros. La numismática no valora por el precio de mercado de entonces, sino por la historia y la escasez; por tanto, cuantas menos piezas existan, más difícil es verlas… y más sube su cotización.

Si crees que tienes una pieza interesante, estos pasos te orientan para comprobarlo de forma rápida:

Comprueba las fechas de acuñación: 1609, 1623 o 1633. Mide y pesa la moneda: alrededor de 71 milímetros de diámetro y 340 gramos. Revisa los motivos y la leyenda: cruz de Jerusalén, escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica e inscripción “Phillipus III Dei Gratia”. Ten presente la rareza: solo hay 8 ejemplares conocidos. Reúne fotos, medidas y procedencia y valora consultar a profesionales o a una casa de subastas, a la vista de los precedentes mencionados.

Si no encaja, no pasa nada: puede que tengas otro recuerdo con encanto. Y si encaja, cuidado con la emoción, porque aquí no hablamos de calderilla, sino de historia con precio de coche de lujo.

¿Dónde están hoy los ejemplares conocidos?

Actualmente, varios ejemplares están en manos de particulares, lejos del circuito habitual. Es decir, no todos se pueden ver a diario.

Otros están resguardados en el Museo Casa de la Moneda y en el Museo Arqueológico Nacional de España. De ahí que el Centén Segoviano sea una pieza extremadamente valiosa y muy cotizada entre los numismáticos.