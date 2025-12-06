La Seguridad Social simplifica la vida laboral y otros informes con Importass

Desde septiembre, Importass incorpora un servicio guiado en “Vida laboral e informes”. Facilita que cada ciudadano encuentre, paso a paso, el documento que necesita sin saber su nombre exacto y con acceso desde web y app.

El nuevo servicio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) simplifica la búsqueda de informes, evita confusiones y acelera la consulta de la información más relevante. ¿Buscas tu vida laboral o un justificante concreto? Aquí lo encuentras sin rodeos.

Cómo funciona el nuevo servicio guiado de Importass para elegir informes

El asistente plantea preguntas claras, en lenguaje natural, y te conduce por distintas opciones hasta el informe adecuado. No hace falta conocer el título del documento: el sistema filtra hasta 22 tipos vinculados a vida laboral, afiliación, cotizaciones y otros trámites. En consecuencia, la experiencia es más ágil y centrada en lo que realmente necesitas.

Acceso en la web y app Importass con pasos claros y directos

El servicio está disponible en la web de la TGSS y en la app oficial Importass. Para empezar, basta con entrar en la sección “Vida laboral e informes” y seguir la orientación interactiva. ¿El objetivo? Que llegues en pocos clics al documento que te corresponde.

Pasos para usar el servicio guiado:

Entra en “Vida laboral e informes”.

Pulsa el botón “Iniciar servicio guiado”.

Responde las preguntas interactivas hasta llegar al informe.

Después de estos pasos, verás explicados los datos que contiene cada informe y los requisitos para obtenerlo. Todo muy sencillo, sin vueltas.

Opciones mostradas según estés o no de alta en la Seguridad Social

El sistema adapta las opciones según tu situación. Si estás o has estado de alta, propone accesos directos; si no lo has estado, te orienta a gestionar tu número o acreditaciones necesarias. Por tanto, cada ruta se ajusta a lo que realmente te hace falta.

Situación del ciudadano Opciones que muestra el servicio Estás o has estado de alta “Mi vida laboral”; “Mis cotizaciones, pagos y deudas”; “Ver otras opciones” No estás o no has estado de alta “Solicitar número Seguridad Social”; “Acreditar que no tengo número Seguridad Social”; “Acreditar que no estoy dado de alta en la Seguridad Social”

¿Y si tu consulta tiene que ver con pensiones, prestaciones, Ingreso Mínimo Vital, asistencia sanitaria o incapacidades? En ese caso, el sistema redirige mediante un enlace a la página de prestaciones de la Seguridad Social para ampliar información y tramitar lo necesario.

Identificación, descarga sin conexión y redirección a prestaciones relacionadas de la Seguridad Social

No es necesario identificarse para iniciar el servicio guiado. Cuando localices el informe, se muestran sus contenidos y requisitos y, al solicitarlo, podrás identificarte con los medios habituales: certificado digital o DNIe, clave, SMS y, en algunos casos, mediante un selfie y copia del documento identificativo (DNI, NIE o Pasaporte). Por otro lado, la app Importass permite descargar el informe y consultarlo sin conexión, lo que garantiza su disponibilidad en todo momento.

La aplicación puede obtenerse mediante los códigos QR indicados o desde las tiendas Apple Store y Google Play. En definitiva, una única puerta de entrada para que cada ciudadano llegue al documento adecuado, desde cualquier dispositivo y sin complicaciones.