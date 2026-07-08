La espectacular playa escondida con un entorno casi virgen, aguas transparentes y una belleza difícil de igualar está en Málaga

La playa del Cañuelo, en Nerja, conserva un entorno casi virgen dentro del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Sus aguas cristalinas y su fondo marino la convierten en una de las calas más especiales de Málaga para hacer snorkel.

La Costa del Sol todavía guarda rincones donde el paisaje manda más que la masificación. Uno de ellos es la playa del Cañuelo, una cala situada en Nerja, junto al límite con la provincia de Granada, dentro del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, un espacio protegido que destaca por sus acantilados y su biodiversidad marina.

La playa del Cañuelo conserva su carácter casi virgen en Nerja

El Cañuelo no es una playa urbana ni de acceso inmediato. Precisamente por eso mantiene buena parte de su encanto. La Diputación de Málaga la define como una playa “aislada y rústica”, rodeada de un entorno natural de gran belleza y considerada uno de los lugares más tranquilos del litoral malagueño.

A su alrededor aparecen rocas, vegetación mediterránea y paredes naturales que forman parte de uno de los tramos más abruptos de la costa oriental de Málaga. La Junta de Andalucía detalla que este paraje cuenta con acantilados de hasta 75 metros de desnivel y numerosas calas modeladas por la erosión marina.

La revista Condé Nast Traveler también la ha incluido entre las 12 mejores playas de Málaga, destacando su difícil acceso, su arena fina y unas aguas claras que la convierten en un enclave muy valorado para quienes buscan naturaleza y calma.

Aguas cristalinas y fondo marino convierten esta cala de Málaga en un paraíso para bucear

El gran atractivo de este rincon malagueño, conocido como la playa del Cañuelo está bajo el agua. Sus fondos marinos reúnen praderas de Posidonia, roquedos y una notable variedad de especies, lo que favorece la presencia de peces, moluscos, esponjas, anémonas y corales.

Entre esa riqueza destaca el coral naranja, catalogado como especie vulnerable a la extinción. Esta presencia refuerza el valor ambiental de la zona y explica que muchos aficionados al snorkel y al buceo elijan esta cala para disfrutar de uno de los fondos más llamativos del litoral malagueño.

La transparencia del agua permite contemplar la vida marina cerca de la orilla, aunque se trata de un espacio protegido y es necesario respetar el entorno, no extraer especies y evitar cualquier práctica que pueda dañar el fondo.

Cómo llegar a la playa del Cañuelo y acceder hasta la orilla

La playa se encuentra a unos 13 kilómetros de Nerja. El acceso habitual se realiza por la N-340 en dirección a Almuñécar, hasta la zona superior del acantilado, donde se deja el vehículo antes de bajar hasta la cala.

Desde ese punto hay dos opciones. La primera es descender a pie por un camino empinado, un recorrido que suele llevar entre 15 y 20 minutos. La segunda es utilizar el autobús lanzadera habilitado en temporada alta, una alternativa pensada para facilitar la bajada y la posterior subida desde la playa.

Por el tipo de terreno, es recomendable llevar calzado adecuado, agua y todo lo necesario para pasar la jornada. El Cañuelo no es una playa de paso, sino un rincón natural para disfrutar sin prisas de una de las imágenes más salvajes de Málaga.