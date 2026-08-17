Nadie reconocía el paisaje 16 años después de depositar 12.000 toneladas de cáscaras de naranja en Costa Rica

Los residuos se extendieron en 1998 sobre tres hectáreas degradadas. Una investigación posterior halló un 176% más de biomasa leñosa que en una parcela vecina.

Un experimento desarrollado en el Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica, transformó un antiguo pastizal degradado después de recibir unas 12.000 toneladas métricas de cáscaras y pulpa de naranja. La aplicación se realizó en 1998 y, 16 años más tarde, los investigadores encontraron una biomasa leñosa aérea un 176% superior a la de una parcela cercana que no había recibido los residuos.

El acuerdo que permitió depositar los residuos de naranja

La iniciativa comenzó en 1997, cuando los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs propusieron un acuerdo entre el espacio protegido y Del Oro, una empresa dedicada a producir zumo de naranja. La compañía entregaría terrenos boscosos al área de conservación y, a cambio, podría depositar gratuitamente los residuos obtenidos durante el procesamiento de la fruta.

En 1998, cerca de 1.000 camiones descargaron las cáscaras y la pulpa sobre una extensión de tres hectáreas. El terreno había sido utilizado anteriormente como pastizal ganadero y presentaba un suelo compacto, rocoso, pobre en nutrientes y dominado por una gramínea invasora. La actuación pretendía convertir un desecho industrial en una herramienta de restauración ecológica.

El planteamiento guarda relación con otros proyectos de aprovechamiento de residuos, aunque en este caso se utilizaron restos agrícolas directamente sobre un ecosistema tropical degradado.

Una denuncia paralizó el experimento y dejó la parcela abandonada

El proyecto terminó antes de completar todas sus fases. TicoFruit, una empresa rival de Del Oro, denunció que el vertido de residuos estaba contaminando un espacio protegido. El asunto llegó a la Sala Constitucional de Costa Rica, que ordenó detener la actuación en 1998. La parcela quedó sin seguimiento sistemático durante aproximadamente quince años.

La interrupción hizo que el experimento fuese considerado durante años un proyecto fallido. No hubo nuevas descargas ni trabajos de plantación destinados a crear artificialmente el bosque. Los residuos se descompusieron y la vegetación comenzó a avanzar mediante regeneración natural.

El conflicto inicial recuerda a otros proyectos donde una intervención considerada perjudicial termina teniendo efectos ecológicos inesperados, como ocurrió con las conchas convertidas en hábitat. En ambos casos, los investigadores advierten de que el resultado no permite depositar materiales sin planificación ni controles ambientales.

Los investigadores apenas pudieron reconocer el terreno

Timothy Treuer regresó a la zona en 2013 para conocer el estado de la parcela. La vegetación había crecido tanto que inicialmente no pudo encontrar el cartel amarillo que señalaba el lugar del experimento. El bosque había cubierto buena parte del terreno que años antes estaba ocupado por hierba seca y suelo degradado.

El equipo volvió en 2014 para realizar mediciones sistemáticas. Los científicos trazaron líneas de muestreo de 100 metros, identificaron las especies presentes y midieron los árboles situados en la parcela tratada. Después repitieron el procedimiento en un pastizal vecino que no había recibido residuos de naranja.

La comparación mostró una cobertura vegetal mucho más densa en el terreno tratado. También se detectó una mayor riqueza de especies leñosas, árboles de mayor tamaño y un dosel forestal más cerrado. El caso encaja con otras iniciativas de recuperación de biodiversidad desarrolladas en espacios previamente alterados por actividades humanas.

La biomasa de los árboles aumentó un 176% frente al terreno de control

El dato más destacado fue el incremento de la biomasa leñosa aérea. La parcela que recibió las cáscaras presentaba un 176% más de madera acumulada en árboles que el pastizal vecino utilizado como control. La investigación también encontró un suelo más rico y una distribución más equilibrada de la vegetación.

Los científicos no pudieron identificar un único mecanismo responsable de la transformación. Una de las hipótesis es que los residuos aportaron materia orgánica y nutrientes a un terreno muy empobrecido. Al mismo tiempo, la capa de cáscaras pudo reducir la presencia de la gramínea invasora que impedía germinar y crecer a los árboles jóvenes.

Las cáscaras se descompusieron rápidamente y generaron una capa oscura de materia orgánica. Esta modificación del suelo habría facilitado la llegada de semillas y el establecimiento de nuevas plantas procedentes de los bosques cercanos. No se trató, por tanto, de una reforestación basada en plantar árboles, sino de una aceleración de la regeneración natural.

Los resultados no significan que cualquier residuo agrícola pueda utilizarse directamente para restaurar un espacio natural. Antes de repetir una intervención similar sería necesario analizar la composición del material, la cantidad empleada, las características del suelo, los posibles contaminantes y los efectos sobre las especies presentes.

El caso demuestra que determinadas colaboraciones entre empresas y espacios protegidos pueden reducir los costes de restauración forestal y solucionar parte del problema generado por los residuos agroindustriales. También muestra la importancia de mantener parcelas de control y seguimientos prolongados para determinar si los cambios se deben realmente al tratamiento aplicado.

La investigación completa puede consultarse en el estudio original Low-cost agricultural waste accelerates tropical forest regeneration, publicado en la revista científica Restoration Ecology. El trabajo sitúa la descarga en 1998, cifra los residuos en unas 12.000 toneladas métricas y confirma el aumento del 176% respecto a la zona de control.