Ni aire acondicionado ni grandes gastos: este método casero puede enfriar una habitación en cuestión de minutos

Dormir mejor durante las noches de calor intenso en Colombia es posible sin aumentar el consumo eléctrico. Este método sencillo aprovecha el agua, la ventilación y pequeños cambios en casa para reducir la sensación térmica.

El calor acumulado durante el día dentro de la vivienda puede convertir la noche en un problema para descansar. En ciudades cálidas o durante los periodos de altas temperaturas, muchas familias recurren al ventilador o al aire acondicionado, aunque esto puede elevar de forma notable la factura de la luz. Frente a ello, existen soluciones caseras que ayudan a enfriar la casa sin grandes gastos.

El truco de la toalla húmeda para enfriar la casa sin aire acondicionado

Una de las técnicas más sencillas consiste en colocar una toalla húmeda delante de una ventana abierta. El sistema se basa en un principio físico simple: cuando el aire caliente atraviesa una tela humedecida, parte del calor se emplea en evaporar el agua y el aire entra con una temperatura más baja.

El especialista John Lawless, de BestHeating, explicó que al abrir una ventana y colgar una toalla húmeda delante, el aire se enfría antes de entrar en la habitación. Para que funcione correctamente, la toalla no debe estar empapada, sino húmeda, ya que el exceso de agua puede dificultar el paso del aire.

Este método resulta más eficaz cuando existe una corriente mínima. Por eso, lo ideal es colocarlo en ventanas por donde entre aire durante la tarde o la noche. Cuando la tela se seque, basta con volver a humedecerla para mantener el efecto durante más tiempo.

Cerrar ventanas y cortinas durante el día ayuda a bajar la temperatura

La prevención es una de las medidas más importantes para evitar que la vivienda acumule calor. Durante las horas de mayor radiación solar, las paredes, ventanas y suelos absorben energía térmica que después se libera lentamente por la noche.

Por este motivo, es recomendable mantener cerradas las ventanas en las horas centrales del día, bajar persianas cuando las haya y correr cortinas en las zonas donde impacte el sol directamente. Esta medida reduce la entrada de calor y facilita que la vivienda llegue más fresca al final de la jornada.

Cuando cae la temperatura exterior, se puede hacer lo contrario: abrir ventanas situadas en puntos opuestos de la casa para crear ventilación cruzada. Este movimiento de aire ayuda a expulsar el calor acumulado y renovar el ambiente interior.

Usar el ventilador con hielo y plantas mejora la sensación de frescor

El ventilador no enfría la habitación por sí solo, ya que mueve el aire existente. Aun así, puede ser mucho más útil si se combina con elementos fríos. Una opción sencilla es colocar botellas de agua congelada o un recipiente metálico con hielo frente a las aspas, de forma que el aire impulsado llegue más fresco a la estancia.

También puede colocarse el ventilador junto a una ventana abierta durante la noche para favorecer la entrada de aire exterior. Esta medida tiene mejores resultados cuando la temperatura de fuera ya ha descendido.

Las plantas de interior también pueden ayudar a mejorar la sensación térmica. Al aportar humedad al ambiente, contribuyen a crear espacios más frescos, especialmente si se riegan por la noche y se colocan en zonas ventiladas.

Con estos gestos, es posible enfriar la casa sin aire acondicionado, reducir el consumo eléctrico y mejorar el descanso durante las noches de calor. Accede a nuestra sección de actualidad para conocer más noticias destacadas.