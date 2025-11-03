Se necesita personal en Vilalba (Lugo) para trabajar en Queserías Entrepinares: contrato indefinido y jornada completa

¿Te gustaría incorporarte a una empresa de referencia en el sector agroalimentario? Queserías Entrepinares (Grupo Entrepinares), especializada en la fabircación y comercialización de queso, abre un proceso de selección con 6 ofertas de empleo para incorporar diferentes puestos de trabajo en su planta de Vilalba (Lugo), siendo la séptima, en su fábrica de Valladolid. En esta noticia te contamos cuáles son los requisitos que se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a cualquiera de las vacantes.

Queserías Entrepinares busca personal para los diferentes departamentos en su fábrica de Vilalba: detalles de la oferta de empleo

Integrado/a en distintos departamentos de la empresa, la misión serán variadas según el puesto de trabajo en esta fábrica de Entrepinares de Villalba (Lugo). Por ello, desde el equipo de recursos humanos de la empresa, se pueden ver un total de 7 ofertas de empleo, donde los técnicos son mayoritarios (calidad, mantenimiento, proyectos) seguidos de supervisores e ingenieros.

Se tratan de puestos a jornada completa en turnos rotativos y con contrato indefinido. El salario no se ha hecho público en ninguna de las ofertas de empleo para trabajar en Queserías Entrepinares. Bien, en cuanto a los requisitos, la empresa pide contar con un perfil especializado en el puesto en concreto. A modo general, es necesario:

Titulación universitaria superior (Ingeniería Química, Agrónomo, Biología, o similar).

Conocimientos necesarios Mantenimiento industrial.

Experiencia previa en funciones de Calidad dentro de la industria alimentaria.

Experiencia en APPCC y sistemas de gestión de seguridad alimentaria.

Valorable nivel de Excel avanzado.

Capacidad de trabajo en equipo y polivalencia.

Valorable Máster relacionado con tareas de producción.

Cómo enviar el currículum a Queserías Entrepinares

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como Técnico/a de Calidad en Vilalba? Accede al portal de empleo de Grupo Entrepinares y selecciona el puesto de trabajo (oferta de empleo) que más te interese acorde a tus formaciones, estudios o experiencia. A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura, mandar el currículum (completando el formulario que te darán desde la propia web) y así, enviarlo para formar parte del proceso de selección.