la Dirección General de Tráfico activa 33 nuevos radares en estos puntos de once comunidades: cartas primero, multas después

Si tiendes a confiar demasiado en tu pie derecho cuando coges el coche, esta noticia te interesa más de lo que parece. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas, dentro de su plan para reforzar el control de velocidad. Estos dispositivos forman parte del plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025.

De esos 122 puntos, 106 ya están en servicio y el resto se completará a lo largo de 2026. En las próximas líneas verás dónde están exactamente estos 33 radares, cómo van a funcionar durante el primer mes y qué pasa después, cuando ya empiezan las sanciones. El objetivo declarado no es solo evitar sustos en forma de multa, sino reducir siniestros mortales y heridos graves en las carreteras.

¿Qué ha hecho exactamente Tráfico con estos 33 nuevos radares?

La DGT ha activado 33 nuevos puntos de control de velocidad repartidos por once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Todos ellos se integran en el plan de 122 nuevos controles previstos para 2025 en carreteras convencionales y vías de alta ocupación, de los cuales ya están operativos 106 y el resto se terminará de instalar a lo largo de 2026, por lo tanto el despliegue todavía no ha terminado.

Dentro de estos 33 nuevos puntos se distinguen dos tipos de cinemómetros: 20 son radares fijos, colocados en un punto concreto de la carretera, y 13 son radares de tramo, que controlan la velocidad a lo largo de un recorrido entre un punto kilométrico inicial y otro final. Esto quiere decir que no solo se vigila un punto aislado, sino también la velocidad media en ciertos tramos donde el exceso de velocidad puede ser especialmente peligroso.

¿Dónde están los nuevos radares por provincias y carreteras?

Los nuevos radares se reparten por varias provincias de toda España, tanto en vías de alta ocupación como en carreteras convencionales. En la tabla siguiente puedes ver el tipo de radar, la provincia, la vía y los puntos kilométricos que abarca cada uno, en el caso de los radares de tramo, o el punto de control en los radares fijos.

Tipo Provincia Vía PK inicial PK final TRAMO Alicante A-31 216+550 C 218+900 C TRAMO Alicante A-7 523+360 D 519+200 D TRAMO Alicante A-31 211+700 D 203+995 D FIJO Asturias AS-116 3+200 D FIJO Asturias AS-377 1+150 C TRAMO Ávila AV562 11+435 9+190 TRAMO Ávila AV562 9+190 11+435 TRAMO Ávila N-403 86+250 D 83+320 C TRAMO Ávila N-403 83+320 C 86+250 D FIJO Cantabria N-611 194+330 D FIJO Cantabria CA-142 23+360 D FIJO Cantabria CA-141 21+300 C FIJO La Coruña N-550 15+730 C FIJO Las Palmas GC-20 2+700 D TRAMO Las Palmas GC-23 1+480 C 4+030 C FIJO Leon CL-623 7+110 D FIJO Madrid M-601 0+930 C FIJO Madrid M-100 22+940 D TRAMO Madrid M-501 46+224 D 42+375 C TRAMO Madrid M-501 42+375 C 46+224 D TRAMO Málaga A-355 4+450 D 0+990 D TRAMO Málaga A-355 0+990 D 4+450 D FIJO Murcia RM-620 4+228 C FIJO Pontevedra VG-20 10+280 D FIJO Segovia SG-205 24+300 D FIJO Sevilla A-8077 3+180 D FIJO Tenerife TF-1 76+940 D FIJO Toledo CM4008 4+910 D TRAMO Valencia CV-30 4+150 D 1+625 D FIJO Valencia CV-400 0+735 C FIJO Valladolid VA-30 16+160 D FIJO Zaragoza N-232 244+220 C FIJO Zaragoza N-232 244+945 D

Como se aprecia, hay varios radares de tramo instalados en ambos sentidos de la marcha, por ejemplo en la AV562, la N-403, la M-501 o la A-355, lo que refuerza el control en esos itinerarios. Además, todos estos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones se han puesto a disposición de los operadores de navegación para que puedan incorporarlos a sus sistemas.

¿Qué pasará si te pilla uno de estos radares de la DGT?

La puesta en marcha de estos cinemómetros tiene un periodo inicial de funcionamiento en el que Tráfico opta por avisar antes de sancionar. Durante el primer mes, los conductores que circulen por encima de la velocidad permitida en las carreteras donde se han instalado estos nuevos radares recibirán una carta informativa en la que se les advierte de que han sido captados con exceso de velocidad, pero sin que se imponga todavía una multa económica.

A partir de ahí, el funcionamiento se endurece y entra en juego la denuncia administrativa, es decir, el inicio del procedimiento para imponer una sanción cuando se incumple la norma. De forma resumida, el proceso es este:

Durante el primer mes de funcionamiento, si superas la velocidad máxima en los tramos y puntos controlados por estos radares, recibirás una carta informativa en la que se te comunica el exceso de velocidad detectado. En esa carta se te advertirá de que el cinemómetro ya está operativo y de que el comportamiento registrado podría haber sido sancionado, pero no se aplica aún ninguna multa económica. Una vez superado ese primer mes, cuando se circule por encima del límite de velocidad permitido en estas carreteras se formulará una denuncia y se iniciará el expediente sancionador correspondiente. Desde ese momento, las comunicaciones que lleguen por un exceso de velocidad controlado por estos radares incluirán ya la multa con el importe que proceda según el exceso cometido.

Este mes inicial de avisos sirve, en la práctica, como una última llamada de atención para ajustar hábitos de conducción sin coste económico directo, aunque conviene no confiarse: los excesos que se cometan se registran y demuestran que el conductor ha sido advertido. En consecuencia, cuando empiecen a llegar las sanciones, será difícil alegar desconocimiento de la existencia de estos nuevos controles.

¿Por qué insiste Tráfico tanto en controlar la velocidad?

La DGT recuerda que la velocidad no solo influye en el riesgo de verse implicado en un siniestro de tráfico, es decir, en un accidente, sino también en la gravedad de las lesiones que se producen cuando ese siniestro llega a ocurrir. A mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo ante un imprevisto y más energía se libera en el impacto, por lo tanto las consecuencias para las personas implicadas tienden a ser mucho más graves.

Desde que en 2005 se implantó en España el primer plan de radares fijos, estos dispositivos, junto con otras medidas adoptadas en materia de seguridad vial, han contribuido a reducir en un 75 por ciento el número de víctimas mortales. Sin embargo, la velocidad inadecuada sigue apareciendo como factor concurrente en el 24 por ciento de los siniestros mortales ocurridos en carretera. De hecho, con los datos consolidados de 2024, se contabilizaron 307 siniestros mortales en los que la velocidad estuvo presente como uno de los factores, lo que explica por qué Tráfico mantiene y refuerza este tipo de controles.

Consejos para evitar multas y sustos con los nuevos radares

Más allá de la tecnología y de las cifras, lo que realmente marca la diferencia es cómo se conduce en el día a día. La forma más sencilla de evitar multas y disgustos con estos 33 nuevos radares pasa por respetar siempre los límites de velocidad señalizados, especialmente en las carreteras convencionales y en los tramos donde sepas que hay control de tramo entre dos puntos kilométricos concretos. En el caso de que te llegue una multa, puedes seguir estos consejos de un ex Guardia Civil.

Además, conviene prestar atención a la señalización previa, porque estos nuevos puntos de control de velocidad están anunciados en la propia carretera y sus ubicaciones están disponibles en la web de la DGT y en los navegadores que incorporen estos datos. Aprovechar el primer mes de avisos para corregir costumbres, levantar un poco el pie del acelerador y adaptar la velocidad a cada vía puede evitar sanciones futuras y, sobre todo, reducir la probabilidad de acabar formando parte de las estadísticas de siniestros mortales y heridos graves en carretera.