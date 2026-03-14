Hacienda confirma qué parte del seguro de hogar se puede desgravar en la declaración de la Renta en 2026

Los propietarios con hipoteca anterior a 2013 y seguro de hogar vinculado podrán aplicar una deducción de hasta 1.356 euros en la próxima campaña de la Renta, siempre que cumplan los requisitos fijados por la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ha confirmado que los dueños de vivienda con un seguro de hogar asociado a su hipoteca podrán restar más de 1.000 euros en la declaración del IRPF de 2025, con un máximo de 1.356 euros, siempre que compraran su vivienda antes de enero de 2013 y mantengan activo el préstamo con la entidad financiera.

Quiénes pueden deducir el seguro de hogar en la declaración de la Renta 2026

La deducción por seguro de hogar está dirigida a un perfil muy concreto de contribuyentes. ¿Encajas en este grupo de propietarios que pueden recortar su factura con Hacienda? En resumen, para aplicar esta deducción se exige:

Haber comprado la vivienda habitual antes de enero de 2013.

Mantener activa la hipoteca asociada al inmueble.

Tener un seguro de hogar vinculado a esa hipoteca, contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo.

Esta deducción forma parte del régimen de inversión en vivienda habitual anterior a la reforma, por lo que no se aplica a compras posteriores a esa fecha.

Cómo funciona la deducción del seguro de hogar y qué límites económicos se aplican

La base máxima deducible por inversión en vivienda habitual es de 9.040 euros al año, sobre la que se aplica un 15 %, con una deducción máxima de 1.356 euros para quienes cumplan todos los requisitos, incluyendo la parte del seguro de hogar directamente vinculada a la hipoteca. Para verlo de un vistazo, estas son las cifras clave de esta ventaja fiscal:

Concepto Importe máximo anual Base máxima de inversión en vivienda habitual 9.040 euros Porcentaje de deducción aplicable sobre la base 15 % Deducción máxima anual por seguro vinculado a hipoteca incluida 1.356 euros

Solo se puede deducir la parte del seguro asociada a la hipoteca, la que cubre el valor de la vivienda frente a siniestros importantes. Las coberturas adicionales por daños menores u otros conceptos complementarios quedan fuera de la base deducible.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2026 y obligación de presentar declaración

El plazo para presentar el IRPF del ejercicio 2025 arranca el 8 de abril. Desde esa fecha deberán declarar quienes hayan obtenido 22.000 euros anuales con un solo pagador, o 15.876 euros cuando han tenido más de un pagador durante el año. ¿Estás dentro de estos límites de ingresos?

El resultado final, si sale a ingresar o a devolver, dependerá de las deducciones aplicables, de modo que aprovechar bien esta deducción por seguro de hogar puede marcar la diferencia en el saldo con Hacienda. No está de más echar números con calma para evitar sorpresas.

Otras deducciones de vivienda y familia que continúan activas en la campaña de la Renta

Esta deducción por seguro de hogar se enmarca en un conjunto más amplio de beneficios fiscales relacionados con la vivienda y las responsabilidades familiares. Entre ellos destaca una deducción para quienes conviven con ascendientes mayores, que puede alcanzar 2.500 euros para familias que cuidan de personas mayores de 75 años, siempre que se cumplan las condiciones de convivencia e ingresos.

Siguen vigentes incentivos ligados a la adquisición o financiación de la vivienda habitual en regímenes transitorios y deducciones por obras de mejora para personas con discapacidad. Conviene revisar todas las posibilidades antes de cerrar la declaración para no dejar sin aplicar ninguna ayuda.

En definitiva, quienes tengan una hipoteca anterior a 2013 y un seguro de hogar vinculado disponen de una oportunidad importante para rebajar su factura fiscal en la Renta 2026. La clave está en comprobar si se reúnen los requisitos y en utilizar bien esta deducción.