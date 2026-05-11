Por qué recomiendan cubrir el pasaporte con papel de aluminio en aeropuertos y estaciones con mucha gente

Viajar ya tiene bastantes pequeños rituales: revisar el billete, buscar el cargador, mirar tres veces si llevamos el pasaporte y, por supuesto, pasar controles sin perder la paciencia. Ahora se ha sumado otro gesto curioso a esa lista: envolver el pasaporte en papel de aluminio. A simple vista puede parecer una ocurrencia de última hora, casi de cocina improvisada, pero tiene una explicación tecnológica. La recomendación se ha difundido durante los últimos días entre viajeros internacionales por una razón concreta: proteger los datos del chip RFID del documento.

Este chip puede almacenar información personal como el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular. La idea es evitar que esos datos puedan ser leídos sin autorización en lugares con mucha gente, como aeropuertos o terminales de trenes.

¿Qué tiene que ver el papel de aluminio con el pasaporte biométrico?

La mayoría de los pasaportes emitidos actualmente son biométricos. Esto quiere decir que incorporan un chip RFID, es decir, un sistema de identificación por radiofrecuencia que permite transmitir información mediante ondas electromagnéticas. En la práctica, sirve para agilizar trámites en puestos migratorios, algo que se agradece cuando la cola avanza a ritmo de tortuga administrativa.

El problema es que esa misma tecnología también puede ser vulnerable al skimming. Dicho de forma sencilla, el skimming consiste en intentar leer la información del chip a distancia mediante dispositivos electrónicos de escaneo. Según la información disponible, no se considera una amenaza masiva, pero el riesgo aumenta en espacios con alta densidad de pasajeros.

¿Cómo funciona la jaula de Faraday en este truco casero?

La explicación del papel de aluminio está en un principio físico conocido como jaula de Faraday. Al envolver el pasaporte con un material conductor como el aluminio, se bloquean las ondas electromagnéticas externas. Por lo tanto, la señal de un lector RFID no llega al chip del documento.

Esto mantiene el pasaporte aislado frente a posibles escaneos fraudulentos. En otras palabras, el aluminio actúa como una barrera sencilla, barata y bastante accesible. No hace falta comprar un dispositivo especial: basta con cubrir bien el documento, aunque ahí empieza también la parte menos cómoda del invento.

¿Qué datos del pasaporte se intentan proteger?

El chip RFID del pasaporte biométrico puede contener datos sensibles del titular. Entre ellos figuran el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fotografía. Son datos personales que, aunque estén pensados para facilitar controles oficiales, conviene proteger frente a accesos no autorizados.

De ahí que esta recomendación haya llamado la atención de muchos viajeros. No se trata de esconder el pasaporte ni de evitar controles migratorios, sino de reducir la posibilidad de lecturas no autorizadas cuando el documento no se está usando.

¿Cuáles son las ventajas y los límites de envolver el pasaporte en aluminio?

La principal ventaja del papel de aluminio es evidente: cuesta poco y se encuentra con facilidad. Además, permite aplicar una protección inmediata sin comprar fundas ni billeteras especiales. Para una solución rápida, cumple con esa lógica de apaño útil que tantos viajeros conocen bien.

Ahora bien, los especialistas en seguridad también advierten de sus limitaciones. El papel de aluminio es frágil y puede romperse con el roce. Si la cobertura queda incompleta o aparecen grietas, la señal electromagnética podría filtrarse y la protección dejaría de funcionar como se espera.

¿Qué puede hacer el viajero para proteger mejor su pasaporte?

La recomendación práctica es sencilla: entender que el aluminio puede servir como medida puntual, pero no como solución perfecta. Además, usarlo de forma constante puede resultar incómodo en controles de seguridad oficiales y provocar demoras innecesarias. Y cuando uno va justo de tiempo en un aeropuerto, cualquier minuto extra se siente como una pequeña broma del destino. Para quienes viajan con frecuencia, conviene valorar estas opciones básicas:

Envolver el pasaporte en papel de aluminio solo como protección inmediata.

Revisar que la cobertura no tenga grietas ni zonas abiertas.

Retirar el envoltorio antes de controles oficiales para evitar retrasos.

Usar fundas o billeteras con bloqueo RFID como alternativa más resistente.

Mantener el documento protegido especialmente en aeropuertos y terminales de trenes.

En conclusión, envolver el pasaporte en papel de aluminio no es magia ni paranoia tecnológica. Es una medida casera basada en el bloqueo de ondas electromagnéticas. Puede ayudar, pero tiene límites claros: si el aluminio se rompe o no cubre bien el documento, la protección puede fallar. Para el viajero frecuente, una funda con bloqueo RFID resulta más práctica y duradera.