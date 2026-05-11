La empresa debe permitir 6 horas retribuidas para al trabajador para irse a buscar otro empleo

Los empleados despedidos por causas objetivas pueden disponer de una licencia semanal pagada para encontrar un nuevo trabajo. Este derecho solo se aplica cuando existe preaviso escrito de al menos 15 días naturales.

Los trabajadores tienen derecho a seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo cuando la empresa comunica un despido objetivo con el preaviso legal correspondiente. Esta medida está recogida en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores y se mantiene vigente en España desde hace años.

Según la norma, durante el periodo de preaviso, la persona trabajadora o su representante legal, si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, puede disfrutar de esa licencia sin perder salario. Vamos, que ese tiempo cuenta como permiso pagado para intentar recolocarse cuanto antes.

Qué trabajadores pueden pedir las seis horas retribuidas para buscar empleo

Este permiso no se aplica a todos los despidos. Solo pueden acceder a él quienes reciban un despido objetivo y, además, cuenten con un preaviso escrito de al menos 15 días naturales.

Pero, ¿qué es exactamente un despido objetivo? Es una modalidad de extinción del contrato motivada por causas relacionadas con el funcionamiento o la solvencia de la empresa. A diferencia del despido disciplinario, no implica una sanción al trabajador.

La empresa debe justificar correctamente la decisión. De lo contrario, el despido podría ser considerado improcedente, al no quedar acreditadas las razones que lo motivan.

Requisitos legales que debe cumplir la empresa en un despido objetivo

Para que el despido objetivo tenga validez, el empresario debe cumplir una serie de condiciones legales. No basta con comunicar la decisión sin más. Estos son los requisitos principales:

Comunicar el despido por escrito, indicando las razones y aportando documentación para que el trabajador pueda valorar si es legítimo. Poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente, salvo que la empresa no tenga liquidez suficiente. Entregar el finiquito, que incluye conceptos ya generados y pendientes de cobro, como vacaciones no disfrutadas, horas extra o días de salario pendientes.

Por lo tanto, si falta alguno de estos elementos, el trabajador puede cuestionar la decisión empresarial. Es importante destacar la diferencia entre finiquito e indemnización.

Las causas que permiten aplicar un despido objetivo según la normativa laboral

Las causas del despido objetivo aparecen recogidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Una de ellas es la ineptitud sobrevenida, es decir, cuando el empleado no puede realizar alguna tarea de forma adecuada.

En estos casos no se habla de mala fe, sino de falta de capacidad para desempeñar el oficio o de dificultades para adaptarse a cambios técnicos.

También puede darse un despido objetivo por inadaptación. Ahora bien, la empresa debe haber ofrecido antes un curso para enseñar las nuevas funciones. Ese tiempo de formación se considera trabajado, por lo que el empleado mantiene su salario.

Otra causa es la económica. La empresa puede acudir a esta vía si prevé pérdidas o registra menos ingresos de lo habitual. Para ello, debe acreditar resultados negativos durante tres trimestres consecutivos respecto a los mismos del año anterior.

La Seguridad Social gana afiliados en la Comunitat Valenciana durante abril

Junto a esta información laboral, los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan un aumento de cotizantes en la Comunitat Valenciana durante abril.

La Seguridad Social ganó una media de 16.251 afiliados respecto al mes anterior, un 0,72% más, impulsada por las contrataciones de Semana Santa.

Dato de afiliación Cifra Total de afiliados en la Comunitat Valenciana 2.280.104 Aumento respecto al año anterior 76.603 Subida interanual 3,48% Régimen general 1.879.280 Autónomos 393.407 Régimen del mar 7.417

Por provincias, Alicante sumó 11.957 afiliados en abril respecto a marzo, Castellón ganó 1.259 y Valencia incorporó 3.035 cotizantes más.