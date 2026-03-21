La DGT pone el ojo en las rotondas del futuro: cambian la manera de circular y ya se abren paso en Europa

Estas nuevas rotondas buscan reducir accidentes y hacer más fluido el tráfico. La clave está en que los carriles marcan el recorrido desde la entrada, evitando cambios de dirección dentro de la glorieta. Aunque al principio pueden despistar un poco, su objetivo es claro: conducir con más orden y menos sobresaltos.

Las rotondas están por todas partes y, para muchos conductores, forman parte del trayecto de cada día. Sin embargo, no todas funcionan ya del mismo modo. Con más tráfico y más necesidad de seguridad, han aparecido variantes como la turborotonda o turboglorieta. A simple vista parece una glorieta normal, pero no lo es. Su diseño obliga a elegir antes la salida y limita los cambios de carril dentro del cruce. Menos improvisación al volante y menos líos dentro de la rotonda.

Qué es una turborotonda y por qué cambia la forma de circular por ella

La turborotonda es una intersección circular con carriles guiados que llevan a salidas concretas. A diferencia de una rotonda tradicional, aquí los carriles están separados por líneas continuas o elementos físicos que impiden cambiar de carril una vez dentro.

Ese es precisamente su punto fuerte. Elimina uno de los problemas más habituales de las glorietas convencionales: los cambios inesperados en mitad de la circulación. Por tanto, el conductor debe decidir hacia dónde va antes de incorporarse, algo que puede parecer un pequeño examen sorpresa, pero que mejora la seguridad.

Cómo elegir el carril correcto en las nuevas turborotondas antes de entrar

El funcionamiento es sencillo sobre el papel: cada carril tiene una trayectoria fija. Antes de acceder, una señal vertical indica qué carril corresponde a cada salida. Una vez dentro, toca mantener la posición hasta abandonar la glorieta.

En general, el carril exterior sirve para tomar la primera o la segunda salida. El carril interior suele utilizarse para continuar más allá, como en la tercera o la cuarta salida. Además, en muchas turborotondas no se puede dar la vuelta completa por el carril exterior. ¿La clave? Mirar la señalización antes de entrar, porque dentro ya no hay margen para rectificar.

Por qué las turborotondas son más seguras que las rotondas convencionales

Estas intersecciones reducen los conflictos entre vehículos porque eliminan gran parte de los cruces laterales dentro de la rotonda. Al no poder cambiar de carril en el interior, disminuyen las maniobras que suelen provocar accidentes.

Además, obligan a aproximarse con más atención y a reducir la velocidad. De hecho, su expansión en Europa responde a esa necesidad de ganar seguridad y capacidad en zonas con mucho tráfico. Nacidas en los Países Bajos a finales del siglo XX, hoy muestran cómo un diseño distinto puede hacer la circulación más ordenada, previsible y segura para todos.