El test de la DGT que te pone a prueba para saber si sigues al día con la teoría a la hora de conducir

A todos nos ha pasado: vas tan tranquilo y, de repente, dudas con una norma “de las básicas”. Que si el móvil cuando estás parado en una retención, que si una flecha verde en un semáforo de carril… y te quedas pensando medio segundo de más. La DGT ha publicado un test en diciembre del año pasado, para que puedas comprobar si tus conocimientos teóricos de tráfico y seguridad vial siguen actualizados.

Es el típico formato de examen tipo test, de esos de A, B o C, pero con la parte buena: puedes corregirte al momento. La propuesta llega desde la revista “Tráfico y Seguridad Vial” y está pensada como una forma más lúdica de repasar. Y sí, también sirve para quienes se sacaron el permiso hace tiempo y la teoría se les quedó en algún cajón mental.

¿Qué es el test de la DGT y qué te pide exactamente?

La idea es sencilla: comprobar, pregunta a pregunta, si sigues al día en contenidos teóricos básicos para una conducción segura e informada. Para que lo veas de un vistazo, estas son las 15 preguntas del test de diciembre de 2025 y sus tres opciones de respuesta donde solo una es válida (A,B y C). Para que puedas corregirte y ver qué tal vas, al final del artículo tienes las respuestas correctas.

Nº Pregunta del test Opción A Opción B Opción C 1 A un turismo, ¿le está permitido circular si tiene roto el espejo retrovisor exterior izquierdo? Sí, porque el retrovisor exterior izquierdo no es obligatorio. Sólo si el vehículo tiene espejo retrovisor interior. No, cuando el conductor no pueda ver la circulación por detrás del vehículo. 2 ¿Qué es un microsueño? Un periodo de unos segundos durante el cual el conductor sueña mientras conduce. Un periodo de unos segundos durante el cual el conductor queda ligeramente dormido sin darse cuenta. Un periodo corto de descanso que el conductor realiza cuando siente fatiga. 3 En una retención en la que están los vehículos detenidos, ¿está permitido usar el teléfono móvil? No, excepto en vías urbanas. Únicamente con un dispositivo de manos libres y sin usar auriculares. Sí, porque el vehículo no está en movimiento. 4 Una luz verde en forma de flecha apuntando hacia abajo en un semáforo de carril… obliga a no abandonar el carril sobre el que está colocada. exime de la obligación de detenerse ante una luz roja circular. No exime de tener que cumplir las normas generales sobre prioridad de paso. 5 Entre la puesta y la salida del sol, ¿puede encender la luz de largo alcance en caso de niebla? Sí, procurando no deslumbrar a otros usuarios de la vía. Sólo en carreteras con un carril para cada sentido de la circulación. No, está prohibido. 6 En este paso para peatones, si no funciona el semáforo, ¿es obligatorio ceder el paso a los peatones que intenten cruzar? Sí, porque los peatones tienen prioridad de paso. No, porque los vehículos tienen prioridad de paso. Sólo si quien intenta cruzar es una fila de escolares. 7 En la ficha de inspección técnica de esta motocicleta figura que tiene estructura de autoprotección y cinturón de seguridad. ¿Puede conducirla sin utilizar el casco de protección? Sólo cuando circule por vías urbanas. Sí. No. 8 Si quiere abandonar una autovía, ¿en qué momento debe entrar en el carril de deceleración? Lo antes posible. Es indiferente, en cualquier momento mientras la línea sea discontinua. Lo más tarde posible. 9 ¿Está permitido estacionar en doble fila? Sí, siempre que el conductor no abandone el vehículo. No, en ningún caso. Sólo cuando la duración del estacionamiento sea inferior a dos minutos. 10 En una vía fuera de poblado en la que no exista zona peatonal ni arcén practicable, ¿está permitido que un peatón circule por la calzada? Sí, siempre que tome las debidas precauciones. Sólo si arrastra un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor. No. 11 ¿Cuál es uno de los problemas que, debido al deterioro de las aptitudes psicofísicas, encuentran muchas personas mayores como peatones en las vías públicas? Tienen mayor capacidad de orientación, sobre todo en calles que no conocen bien. No aprecian bien la velocidad a la que se acercan los vehículos. Los bordillos de las aceras están al mismo nivel que la calzada. 12 Acaba de comprar un turismo nuevo; ¿cuándo debe presentarlo a la primera inspección técnica reglamentaria? A los cuatro años, a contar desde la fecha de compra. A los dos años, a contar desde la fecha de matriculación. A los cuatro años, a contar desde la fecha de matriculación. 13 En las proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos, ¿qué precauciones se deben tomar? Hacer señales acústicas para indicar nuestra presencia. Moderar la velocidad y, si fuera preciso, detener el vehículo. Mantener la velocidad y estar atento al cumplimiento de la señalización vertical. 14 ¿Está permitido circular con un turismo por una vía en cuyo acceso está situada esta señal? No, porque es una vía reservada para todos los vehículos de dos ruedas. No, porque es una vía reservada para ciclos. Sí, porque es una vía permitida para todos los vehículos, excepto ciclos. 15 Un turismo con el distintivo ambiental de la imagen, clasificado como ECO, ¿está autorizado a circular por el carril VAO si su único ocupante es el conductor? Sí, siempre que lleve el distintivo adhesivo en el parabrisas. No, salvo que por los paneles de mensaje variable se autorice su acceso. Sí, aunque no lleve el distintivo adhesivo en el parabrisas.

Con esas 15 preguntas, la DGT plantea situaciones muy concretas y bastante reconocibles, de las que te encuentras en carretera o en ciudad sin necesidad de que sea un “día raro”. Y lo hace en formato examen, que es como se comprueban los conocimientos teóricos exigidos para obtener los permisos de conducción.

¿Cuáles son las respuestas correctas del test de la DGT?

Si eres de los que no soportan quedarse con la duda (normal), aquí va el “spoiler” oficial del test. En la web aparece “Respuesta correcta” al final de cada pregunta, así que puedes comprobar de golpe si has ido fino o si toca repasar un poquito. Y sí, a veces lo que parece obvio no lo es tanto… que la teoría tiene esas cosas.

Las respuestas correctas, una por una, son estas: la 1 es la C; la 2 es la B; la 3 es la B; la 4 es la C; la 5 es la A; la 6 es la A; la 7 es la B; la 8 es la A; la 9 es la B; la 10 es la A; la 11 es la B; la 12 es la C; la 13 es la B; la 14 es la B; y la 15 es la B.

Y ya que lo tienes todo junto, lo útil es lo de siempre: mira en qué preguntas has fallado, detecta el tema (móvil en retenciones, carril VAO con distintivo ECO, entrada al carril de deceleración, etc.) y repásalo. Porque acertar en casa está bien, pero acertar en la carretera es lo que de verdad te ahorra sustos.