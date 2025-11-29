SEPE: el paro de diciembre se cobra el día 4 en si eres cliente de estos bancos

Los beneficiarios podrán empezar a recibir la prestación a partir del jueves 4 de diciembre. Aunque el pago se realiza a mes vencido, cada banco aplica sus propios plazos y puede adelantar o ajustar el ingreso.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha comunicado que, en diciembre de 2025, el cobro del paro podrá iniciarse el jueves 4. Como regla general, el abono se efectúa por transferencia bancaria entre los días 10 y 15, pero las entidades pueden mover la fecha. ¿Cuándo te caerá a ti exactamente? Dependerá de tu banco.

Cómo y cuándo realiza el SEPE el abono mensual de prestaciones por desempleo

Las prestaciones se pagan siempre a mes vencido. Esto significa que lo que se cobra en diciembre corresponde al paro acumulado en noviembre. El SEPE realiza un único abono mensual mediante transferencia y, por norma, llega entre los días 10 y 15.

Ahora bien, cada entidad financiera maneja sus propios plazos internos. Por eso, algunos beneficiarios ven el ingreso antes de la ventana oficial y otros justo en esa franja. Por ejemplo, la prestación de noviembre empezará a recibirse desde el 10 de diciembre, según el banco.

Si la fecha prevista cae en fin de semana o festivo, el procedimiento puede ajustarse. Lo habitual es que se posponga al siguiente día hábil, aunque hay bancos que adelantan al viernes más cercano. Así de sencillo y, a veces, así de confuso.

Fechas y bancos que adelantan el pago del paro en diciembre 2025

El organismo ha señalado que en diciembre se podrá cobrar desde el jueves 4 y que, según el banco, el abono puede adelantarse o mantenerse en los días habituales. Estas son las fechas comunicadas para cada entidad:

Banco Fecha de abono Ibercaja Jueves 11 de diciembre Banco Santander Jueves 4 de diciembre Openbank Jueves 4 de diciembre Banco Sabadell Miércoles 10 de diciembre Abanca Jueves 11 de diciembre BBVA Miércoles 10 de diciembre Caixabank Miércoles 10 de diciembre Bankinter Miércoles 10 de diciembre ING Jueves 11 de diciembre Imaginbank Miércoles 10 de diciembre

En resumen, puede haber adelantos de hasta una semana frente a la fecha oficial. Si coincide con festivo o fin de semana, el ingreso se verá el siguiente hábil, salvo que tu banco lo anticipe al viernes.

Requisitos para cobrar el paro y límites de ingresos en España

¿Quiénes pueden solicitar esta prestación? Estas son las condiciones generales a tener en cuenta:

Desempleo involuntario por despido o fin de contrato.

Estar afiliado a la Seguridad Social.

Haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años.

Inscribirse como demandante de empleo.

No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en ingresos.

Tener 16 años o más y no haber alcanzado la edad mínima de jubilación, actualmente 66 años.

Mantener los datos personales y profesionales actualizados en el SEPE es clave para evitar retrasos. Además, desde la plataforma electrónica se puede consultar el estado de la solicitud y los pagos pendientes.

Qué hacer si agotas el subsidio: alternativas y ayudas disponibles

Si se agota el subsidio por desempleo, existen otras opciones de apoyo. Entre ellas, la Renta Activa de Inserción para personas con circunstancias específicas. También hay subsidios por agotamiento de la prestación contributiva, para mayores de 52 años, para víctimas de violencia de género y otras ayudas complementarias.

Estas medidas buscan proporcionar un respaldo continuo mientras no se produce la reincorporación al mercado laboral. Por tanto, conviene valorar la vía que mejor encaje con la situación personal y tramitarla cuanto antes.