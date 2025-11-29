Así queda la factura del mes cuando se elige gas o electricidad para calentar el hogar según la explicación de un analista

El analista económico cifra el coste mensual en 36 € con calentador de aire y 12,60 € con calefacción de gas, para un uso diario de cuatro horas. Una guía práctica para quienes dudan cómo calentar su hogar ante la llegada del frío.

Con las olas de frío y el cambio de estación a la vuelta de la esquina, muchas familias en España se debaten entre usar un calentador de aire o la calefacción de gas. ¿Cuál sale más a cuenta al final del mes? El analista económico Jaime Pla ofrece una estimación clara: 36 euros frente a 12,60 euros, según el uso considerado y las condiciones que explica.

Cómo calcula Jaime Pla el coste mensual del calentador de aire en un uso doméstico típico

Pla parte de un ejemplo sencillo y muy habitual. Señala que “si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2.000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh y si pagas el precio de la luz a 15 euros te estaría costando 36 euros al mes”. La ventaja del aparato es la inmediatez: calienta rápido, pero el consumo eléctrico es elevado y el efecto se pierde al apagarlo. En interiores fríos del norte o del interior peninsular, esa rapidez puede tentar… pero conviene mirar la factura.

A continuación, el coste comparado de ambos sistemas según el escenario planteado por Pla:

Sistema Uso calculado por el analista Coste mensual estimado Calentador de aire 2.000 W, 4 h/día, 240 kWh/mes 36 € Calefacción de gas natural 4 h/día, 5 céntimos por unidad de calor 12,60 €

Como ves, la diferencia es notable. ¿Te compensa pagar más por una sensación de calor inmediata?

Por qué la calefacción de gas resulta más barata en este escenario comparativo concreto

Según el analista, “la calefacción de gas natural actual tiene un precio tres veces más bajo que el de la luz”, aunque admite un matiz: “para calentar la misma habitación se necesitaría más energía”. Aun así, su cálculo concluye que, “para un uso de cuatro horas al día, el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes”. De ahí que remache: “si comparamos los dos, el gas natural es casi un 65% más barato que la luz” y que “el calentador de aire solo te puede salir mejor si lo vas a usar de forma muy puntual”.

Antes de decidir, conviene sopesar estos puntos clave:

El calentador de aire ofrece calor inmediato, pero su consumo eléctrico es elevado.

La calefacción de gas aporta un calor más uniforme y duradero en estancias grandes.

El gas requiere instalación y mantenimiento; el calentador es enchufar y listo.

Si el uso será muy puntual, el calentador puede tener sentido; si es continuo, el gas gana.

En resumen, si vas a calentar a diario varias horas, el diferencial de coste se nota, y mucho.

Qué deben tener en cuenta las familias antes de elegir sistema de calefacción este invierno

No todo es matemática pura. Pla recuerda que se trata de un estimado: el resultado final dependerá del nivel de calor que se necesite y del tiempo de uso real. Por tanto, plantea tus propias preguntas: ¿lo usarás cuatro horas todos los días o solo a ratos? ¿Buscas calidez inmediata o una temperatura estable en toda la vivienda?

Además, no nos engañemos: cada hogar es un mundo. En viviendas donde prime el uso puntual, el calentador puede ser práctico. En cambio, si se quiere una temperatura confortable y constante, el gas ofrece un calor más uniforme y, según el escenario señalado, un coste mensual menor. En consecuencia, la decisión pasa por equilibrar comodidad, necesidades reales y la factura que llega a fin de mes.