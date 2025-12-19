La DGT intensifica controles para Navidad y conviene conocer la respuesta a esta pregunta trampa para evitar una multa

A casi todos nos suena ese latigazo en el estómago cuando vemos un control de carretera. Tranquilidad: la última gran Operación Salida del año ya está en marcha y la DGT prevé más de 20 millones de desplazamientos durante estos días, así que es normal ver más patrullas de lo habitual. Con más movimiento, llegan más paradas y, a veces, más nervios. Y en medio de ese momento, hay una pregunta que puede costarte una sanción si no la gestionas bien.
Aquí te contamos cuál es, por qué te la hacen y cómo responder sin meterte en un lío. Además, te explicamos qué derechos tienes si finalmente te multan y qué debe figurar exactamente en la denuncia.
¿Cuál es la pregunta trampa en un control de tráfico?
La Policía o la Guardia Civil pueden pararte por múltiples motivos: controles de alcohol o drogas, inspecciones puntuales del vehículo, comprobaciones de documentación en vigor o si detectan una posible infracción. Nada raro, forma parte del día a día en carretera.
Sin embargo, en cualquiera de estas situaciones pueden lanzarte la clásica: “¿Sabe por qué le he parado?”. Es una cuestión sencilla que, con los nervios, lleva a más de uno a confesar que iba algo más rápido, que pisó una línea continua o que se saltó un STOP. Justo eso buscan los agentes con esa pregunta: que seas tú quien confirme una infracción.
¿Cómo debes responder sin meterte en un lío?
Ni confesiones innecesarias ni excusas que te compliquen: la respuesta útil es un simple “no lo sé”. En muchas ocasiones, los agentes solo manejan sospechas y con esa pregunta buscan que confirmes tú mismo la falta. Recuerda el principio práctico: sin pruebas, no hay multa. Para que te resulte más fácil, aquí tienes un mini-guion de actuación claro y directo:
- Mantén la calma y evita justificarte sin necesidad.
- Entrega la documentación si te la piden.
- Responde a la pregunta trampa con un “no lo sé”.
- No confirmes ni detalles posibles infracciones por tu cuenta.
Decir “no lo sé” no implica que hayas hecho nada irregular. De hecho, es la forma más sensata de no ponerte a la defensiva ni regalar argumentos en tu contra. Por tanto, serenidad, papeles a mano y respuesta corta y correcta.
¿Y si te multan igualmente? Derechos básicos en el acto
Si finalmente deciden ponerte una multa, tienes derecho a conocer todos los detalles de la infracción. Además, no tienes obligación de declarar contra ti mismo, tal y como recoge el artículo 24 de la Constitución Española. Que no te tiemble el pulso: pedir información es precisamente tu derecho.
Una denuncia debe incluir información concreta y completa. Para que no se te escape nada, esto es lo que tiene que figurar por escrito:
|Dato esencial
|Qué debe quedar por escrito
|Lugar y hora
|El punto exacto y la hora de la supuesta infracción
|Motivo
|La conducta concreta que se te atribuye
|Norma infringida
|La referencia de la norma que dicen que has vulnerado
|Importe de la sanción
|La cuantía económica precisa de la multa
Aunque no estés de acuerdo, conviene firmar el boletín de denuncia: es un mero trámite, no supone admitir los hechos y te permite recurrir igualmente si consideras que no procede. Burocracia pura y dura, sí, pero esta vez juega a tu favor.
¿Por qué hay más controles estos días y cómo te afecta?
La última gran Operación Salida del año ya está en marcha y la DGT prevé más de 20 millones de desplazamientos durante estos días. Con ese volumen, es lógico que aumenten los controles y la presencia policial en carretera.
Esto quiere decir que es más probable que te paren, incluso si todo está en regla. Por eso, conviene tener clara la jugada: saber cuál es la pregunta trampa, responder “no lo sé”, mantener la calma y, si te sancionan, exigir que la denuncia recoja lugar y hora, motivo, norma infringida e importe. Con eso, evitas la multa tonta y defiendes tus derechos sin dramas.