La DGT intensifica controles para Navidad y conviene conocer la respuesta a esta pregunta trampa para evitar una multa

A casi todos nos suena ese latigazo en el estómago cuando vemos un control de carretera. Tranquilidad: la última gran Operación Salida del año ya está en marcha y la DGT prevé más de 20 millones de desplazamientos durante estos días, así que es normal ver más patrullas de lo habitual. Con más movimiento, llegan más paradas y, a veces, más nervios. Y en medio de ese momento, hay una pregunta que puede costarte una sanción si no la gestionas bien.

Aquí te contamos cuál es, por qué te la hacen y cómo responder sin meterte en un lío. Además, te explicamos qué derechos tienes si finalmente te multan y qué debe figurar exactamente en la denuncia.

¿Cuál es la pregunta trampa en un control de tráfico?

La Policía o la Guardia Civil pueden pararte por múltiples motivos: controles de alcohol o drogas, inspecciones puntuales del vehículo, comprobaciones de documentación en vigor o si detectan una posible infracción. Nada raro, forma parte del día a día en carretera.

Sin embargo, en cualquiera de estas situaciones pueden lanzarte la clásica: “¿Sabe por qué le he parado?”. Es una cuestión sencilla que, con los nervios, lleva a más de uno a confesar que iba algo más rápido, que pisó una línea continua o que se saltó un STOP. Justo eso buscan los agentes con esa pregunta: que seas tú quien confirme una infracción.

¿Cómo debes responder sin meterte en un lío?

Ni confesiones innecesarias ni excusas que te compliquen: la respuesta útil es un simple “no lo sé”. En muchas ocasiones, los agentes solo manejan sospechas y con esa pregunta buscan que confirmes tú mismo la falta. Recuerda el principio práctico: sin pruebas, no hay multa. Para que te resulte más fácil, aquí tienes un mini-guion de actuación claro y directo:

Mantén la calma y evita justificarte sin necesidad.

Entrega la documentación si te la piden.

Responde a la pregunta trampa con un “no lo sé”.

No confirmes ni detalles posibles infracciones por tu cuenta.

Decir “no lo sé” no implica que hayas hecho nada irregular. De hecho, es la forma más sensata de no ponerte a la defensiva ni regalar argumentos en tu contra. Por tanto, serenidad, papeles a mano y respuesta corta y correcta.

¿Y si te multan igualmente? Derechos básicos en el acto

Si finalmente deciden ponerte una multa, tienes derecho a conocer todos los detalles de la infracción. Además, no tienes obligación de declarar contra ti mismo, tal y como recoge el artículo 24 de la Constitución Española. Que no te tiemble el pulso: pedir información es precisamente tu derecho.

Una denuncia debe incluir información concreta y completa. Para que no se te escape nada, esto es lo que tiene que figurar por escrito:

Dato esencial Qué debe quedar por escrito Lugar y hora El punto exacto y la hora de la supuesta infracción Motivo La conducta concreta que se te atribuye Norma infringida La referencia de la norma que dicen que has vulnerado Importe de la sanción La cuantía económica precisa de la multa

Aunque no estés de acuerdo, conviene firmar el boletín de denuncia: es un mero trámite, no supone admitir los hechos y te permite recurrir igualmente si consideras que no procede. Burocracia pura y dura, sí, pero esta vez juega a tu favor.

¿Por qué hay más controles estos días y cómo te afecta?

La última gran Operación Salida del año ya está en marcha y la DGT prevé más de 20 millones de desplazamientos durante estos días. Con ese volumen, es lógico que aumenten los controles y la presencia policial en carretera.

Esto quiere decir que es más probable que te paren, incluso si todo está en regla. Por eso, conviene tener clara la jugada: saber cuál es la pregunta trampa, responder “no lo sé”, mantener la calma y, si te sancionan, exigir que la denuncia recoja lugar y hora, motivo, norma infringida e importe. Con eso, evitas la multa tonta y defiendes tus derechos sin dramas.