Miles de familias van a poder solicitar la beca de Educación Infantil para cubrir buena parte del gasto en centros privados autorizados

Unas 34.000 familias accederán este curso a las becas de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid, financiadas con 67,3 millones de euros.

La resolución de las becas de Educación Infantil para el curso 2025/26 ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La convocatoria prevé una ayuda que puede llegar a 3.113 euros anuales por hijo escolarizado en centros privados autorizados del primer ciclo de Infantil.

Quién puede pedir las becas de Educación Infantil para conciliación laboral

¿Quién puede acogerse a estas ayudas? Las becas están dirigidas a niños que hayan nacido, o esté previsto su nacimiento, antes del 1 de enero de 2026. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza en un centro privado autorizado para el primer ciclo de Educación Infantil durante el curso 2025/26.

En la práctica, se apoya a las familias que recurren a escuelas infantiles privadas autorizadas en una etapa no obligatoria, pero clave para organizar el día a día. No está nada mal para aliviar un gasto fijo como la escuela infantil.

De forma resumida, el perfil básico que se tiene en cuenta para acceder a estas becas es:

Hijos nacidos o previstos antes del 1 de enero de 2026, con plaza o reserva en centro privado autorizado del primer ciclo de Infantil en el curso 2025/26 y sujetos a baremación según renta y situación laboral de los progenitores.

Cuánto dinero pueden recibir las familias con estas becas de Educación Infantil

Las cuantías se calculan en función de la renta familiar. Los importes oscilan entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales por cada menor que cumpla los requisitos. Para ver de un vistazo los extremos de la ayuda, puede consultarse este cuadro:

Concepto Importe anual de la beca Cuantía mínima prevista para las familias 1.947 euros Cuantía máxima prevista para las familias 3.113 euros

Por tanto, la beca puede cubrir una parte relevante del gasto en escuela infantil a lo largo del curso.

Cómo se reparten los puntos para acceder a estas ayudas educativas

La concesión de las becas se decide mediante una baremación. En este sistema han obtenido 7 puntos las familias en las que ambos progenitores trabajan a jornada completa, cuando existe un único progenitor en las mismas circunstancias o cuando uno de ellos está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender al menor.

¿Y qué ocurre si se trabaja a tiempo parcial? En esos casos, las mismas situaciones se valoran con 5 puntos cuando la actividad laboral se desarrolla a media jornada.

Además de la situación laboral, la convocatoria prioriza a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. La medida también da más facilidades de acceso a las víctimas de violencia contra la mujer. De forma excepcional, pueden optar a estas ayudas los niños mayores de 3 años escolarizados un año más en el primer ciclo de Infantil cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.

Objetivos de las becas de Educación Infantil y su papel en la conciliación familiar

La inversión total asciende a 67,3 millones de euros. Entre los objetivos de esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está “reforzar la libertad de elección de centro, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de oportunidades”.

Al mismo tiempo, se recuerda que la escolarización en esta etapa no obligatoria es gratuita en todos los centros públicos de Educación Infantil desde hace siete años, según el Ejecutivo autonómico. Estas becas complementan esa gratuidad para quienes optan por centros privados autorizados.

En resumen, alrededor de 34.000 hogares de la región verán reducido el desembolso asociado a la escuela infantil gracias a una ayuda que puede superar los 3.100 euros al año. Es un empujón económico que, sin resolver todos los problemas, sí hace más llevadera la conciliación diaria.