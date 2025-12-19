El fin de una etapa para los turrones artesanales de esta reconocida tienda de Barcelona: cierra definitivamente

Planelles Donat cerrará su tienda de Portal de l’Àngel, 7, uno de sus locales más reconocidos en Barcelona, tras el vencimiento del contrato de arrendamiento y en plena transformación del comercio minorista.

El sector del retail vive un reposicionamiento en el que la compra a pie de calle pierde terreno frente a los pedidos por internet, por lo que muchas empresas reducen tiendas pequeñas y se concentran en grandes espacios experienciales.

¿En qué afecta esto a Planelles Donat? La firma de turrones artesanales, muy presentes en Navidad, abandona uno de los grandes ejes comerciales de la ciudad y pone fin a una etapa para un negocio familiar con larga trayectoria.

Los orígenes se remontan a 1850, con la venta de turrones en la feria navideña de la plaza Real y La Rambla, hasta que la prohibición municipal de 1868 llevó a abrir el local de la calle Cucurella, hoy integrado en su red de tiendas.

Estrategia de Planelles Donat: cierre del Portal de l’Àngel 7 y continuidad en otros locales

¿Se pierde para siempre la presencia de Planelles Donat en el centro de Barcelona? La respuesta es no. Aunque cierra el establecimiento de Portal de l’Àngel, 7, la firma continuará operando con el resto de sus tiendas, situadas en Portal de l’Àngel 27, calle Cucurella 9 y Portal de l’Àngel 25. A modo de resumen, así queda la red de locales de la marca:

Local Dirección Situación actual Tienda Portal de l’Àngel Portal de l’Àngel, 7 Cierra tras el vencimiento del contrato de arrendamiento Local emblemático Portal Portal de l’Àngel, 25 Permanece abierto, ruta de tiendas emblemáticas Tienda en Portal de l’Àngel Portal de l’Àngel, 27 Permanece abierta Local histórico de barrio Calle Cucurella, 9 Permanece abierto

En este sentido, el cierre del número 7 convive con la continuidad de otros espacios clave, entre ellos el establecimiento abierto en 1929 en Portal de l’Àngel 25, incluido por el Ayuntamiento en la ruta de comercios emblemáticos.

Tradición de turrones artesanales, horchata natural y adaptación al nuevo modelo

La trayectoria de Planelles Donat también se explica por sus productos. En 1954 se unieron las familias Planelles y Donat para consolidar un negocio que mantiene la apuesta por la tradición y la calidad de la materia prima. Entre sus especialidades destacan:

Turrones de Jijona, Alicante, a la piedra, de yema y mazapán.

Turrones de chocolate y sin azúcar.

Horchata natural, elaborada desde 1927.

Helados, producto estrella del verano.

¿Pueden los clientes seguir disfrutando de estos productos? Sí, aunque deberán acudir al resto de locales. Al fin y al cabo, se va una tienda icónica, pero sigue viva una tradición turronera ligada a Barcelona desde mediados del siglo XIX.