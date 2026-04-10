Este ayuntamiento ofrece una ayuda de hasta 150 euros para comprar dispositivos digitales escolares en Primaria y E.S.O.

Las familias con menos recursos del municipio ya pueden solicitar esta subvención del Ayuntamiento de Felanitx para adquirir equipos informáticos o contratar datos vinculados al uso escolar. La convocatoria estará abierta desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2026.

El Ayuntamiento de Felanitx ha puesto en marcha una ayuda para facilitar la compra de dispositivos digitales al alumnado del municipio que curse determinados niveles educativos y pertenezca a familias con dificultades económicas. La cuantía máxima será de 150 euros por alumno y el pago se realizará por transferencia bancaria, una vez que se justifiquen correctamente los gastos.

Quién puede pedir la ayuda para dispositivos digitales en Felanitx este 2026

Esta subvención está dirigida a alumnos de centros escolares del municipio de Felanitx matriculados en 5º o 6º de Primaria o en 1º, 2º, 3º o 4º de ESO. Además, deben formar parte de un plan de digitalización del centro que contemple el uso externo del dispositivo.

No basta solo con estar estudiando. También es necesario estar empadronado en Felanitx, que la renta familiar de 2025 no supere los límites fijados según el número de miembros y estar al corriente de pago con el Ayuntamiento, sin deudas por reintegro de subvenciones. En otras palabras, hay que cumplir todos los requisitos para no quedarse fuera.

Qué gastos cubre esta ayuda municipal y qué pagos quedan excluidos

La finalidad de esta convocatoria es ayudar a las familias con menos recursos a afrontar la compra de equipos informáticos necesarios para la actividad escolar, como Chromebooks, o la contratación de datos asociados a su uso cuando el centro educativo lo exija dentro de su plan digital.

Eso sí, ojo, no todo vale. No se admitirán pagos en efectivo ni gastos que no estén directamente relacionados con la adquisición del dispositivo digital.

Qué documentos hay que presentar para solicitar la ayuda en plazo

Para tramitar la solicitud será necesario acceder a la sede del Ayto. de Felanitx, aportar la solicitud oficial, el presupuesto detallado de la compra, el certificado de titularidad bancaria, la declaración de la renta o certificado negativo de todos los miembros mayores de edad, el certificado de matrícula del curso 2026/2027, el DNI o NIE del alumno y de sus tutores legales, el informe del centro educativo que acredite la participación en el plan digital y, en su caso, la justificación de otros ingresos.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026. ¿Conviene dejarlo para el último día? Mejor no. La resolución podrá tardar hasta seis meses y, si no hay respuesta en ese tiempo, el silencio administrativo será desestimatorio.