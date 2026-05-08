Hacienda explica cómo solicitar cita por teléfono para que te ayuden con la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria permite solicitar cita previa telefónica para que un técnico ayude a confeccionar la declaración de la Renta dentro del plan «Le Llamamos». Este servicio está pensado para quienes prefieren recibir asistencia directa sin desplazarse a una oficina.

Presentar la declaración de la Renta no siempre es un trámite sencillo para todos los contribuyentes. Por eso, quienes no quieran enfrentarse al borrador digital pueden pedir cita previa por teléfono y esperar la llamada de un operador de Hacienda en el día y tramo horario elegido.

Cómo funciona la cita telefónica para presentar la declaración de la Renta

El servicio no consiste en llamar y ser atendido al momento. La persona interesada debe reservar antes una cita para que un profesional de la Agencia Tributaria le devuelva la llamada y pueda confeccionar la declaración por teléfono.

Este sistema resulta especialmente útil para quienes buscan la seguridad de contar con ayuda especializada sin tener que acudir presencialmente a una oficina. Vamos, una forma cómoda de quitarse el trámite de encima con algo más de tranquilidad.

Durante la llamada para pedir la cita, el sistema solicitará datos básicos de identificación. Entre ellos, el NIF o NIE y, muy probablemente, el número de referencia del año anterior o el dato de una casilla concreta de la última declaración. ¿Para qué sirve esto? Para verificar la identidad del contribuyente antes de confirmar la cita.

Teléfonos habilitados para pedir cita previa con la Agencia Tributaria

Los teléfonos disponibles para solicitar la cita previa suelen incluir servicios automáticos y números de atención personalizada. Conviene tenerlos localizados antes de iniciar el trámite para evitar pérdidas de tiempo.

Tipo de atención Teléfonos indicados Servicio automático 91 535 73 26 y 901 12 12 24 Atención personalizada 91 553 00 71

Una vez confirmada la identidad, el contribuyente podrá escoger el día y la hora en la que quiere recibir la llamada de Hacienda dentro del plan «Le Llamamos».

Qué documentación conviene preparar antes de recibir la llamada de Hacienda

El día de la cita es importante estar disponible en el tramo horario acordado. Si Hacienda llama y el contribuyente no responde, el trámite puede complicarse y será necesario gestionar una nueva cita.

Además, antes de recibir la llamada conviene tener preparada la documentación necesaria para que el técnico pueda completar la declaración correctamente. Entre los documentos más importantes están:

Certificados de retenciones.

IBAN de la cuenta bancaria.

Justificantes de deducciones a las que se tenga derecho.

Tener esta información a mano ayuda a que la llamada sea más ágil y evita interrupciones durante la confección de la declaración.

Por qué no conviene dejar la solicitud para los últimos días

La cita previa telefónica suele abrirse a principios de mayo y mantenerse hasta finales de junio. Aunque el plazo pueda parecer amplio, lo recomendable es no esperar hasta el final de la campaña.

Las franjas horarias más solicitadas pueden agotarse con rapidez, especialmente cuando se acercan los últimos días. Por tanto, pedir la cita cuanto antes aumenta las posibilidades de elegir un horario más cómodo.

Cómo anular o modificar la cita si no puedes atender la llamada

Si el contribuyente no puede atender la llamada en el momento acordado, debe anular o modificar la cita. Este trámite puede hacerse a través de los mismos teléfonos habilitados o mediante la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

De esta forma, el hueco queda libre para otra persona y se evita perder una oportunidad de asistencia. En consecuencia, pedir cita por teléfono sigue siendo una alternativa práctica para presentar la declaración con ayuda profesional y dentro de los plazos legales.