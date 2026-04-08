Áticos con terraza en venta para reformar desde 39.000 euros: dónde están y cuántos metros ofrecen

Buscar vivienda sin que el precio te deje temblando el café no siempre es sencillo. Si además se trata de un ático, la cosa suele ponerse todavía más seria, porque son inmuebles muy cotizados y asociados al lujo y la exclusividad. Precisamente por eso, las opciones para reformar ganan peso: permiten ajustar la compra y decorar después a tu gusto. En esta selección aparecen viviendas desde 39.000 euros hasta 105.000 euros, con superficies entre 42 m2 y 197 m2. La mayoría son áticos, aunque también se cuela un piso en Avenida de A Coruña – Paradai, en Lugo. Y ahí está el gancho, porque con cifras tan distintas conviene mirar bien antes de lanzarse a imaginar la reforma.

¿Qué áticos para reformar cuestan entre 39.000 y 105.000 euros?

La selección reúne inmuebles en Burgos, Lugo, Jaén, Córdoba, Barcelona, Ciudad Real, Tarragona y Alicante. Además, hay desde 1 hasta 5 habitaciones, de modo que no todas las opciones juegan la misma partida aunque compartan el mismo reclamo: comprar ahora, reformar después y dejarlo a medida.

A continuación, esta es la relación completa de viviendas con su ubicación, precio, superficie y número de habitaciones.

Inmueble Ubicación Precio Superficie Habitaciones Ático en calle Huertos, 21 bis Villalmanzo, Burgos 39.000 euros 76 m2 3 Piso en Avenida de A Coruña – Paradai Avenida de A Coruña – Paradai, Lugo 45.000 euros 75 m2 3 Ático en paseo de los Mesones, 5 Lerma, Burgos 70.000 euros 66 m2 2 Ático en calle Monjas Alta, 26 Torredonjimeno, Jaén 70.000 euros 197 m2 5 Ático en calle Obispo Caballero, 6 Priego de Córdoba, Córdoba 75.000 euros 140 m2 5 Ático en Fondo Fondo, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 80.000 euros 58 m2 2 Ático en calle Ignasi Puig, 4 Poble Nou, Manresa, Barcelona 90.000 euros 70 m2 3 Ático en CL Santisimo, 9 Centro, Puertollano, Ciudad Real 95.000 euros 126 m2 3 Ático en Jesús – Els Reguers Jesús – Els Reguers, Tortosa, Tarragona 99.000 euros 113 m2 4 Ático en calle Vèlia Nou Barris, Barcelona 99.000 euros 57 m2 3 Ático en Jesús – Els Reguers Jesús – Els Reguers, Tortosa, Tarragona 99.000 euros 105 m2 3 Ático en calle Héroes del Seis de Junio Los Llanos – Av. de los Estudiantes, Valdepeñas, Ciudad Real 99.000 euros 80 m2 2 Ático en Centro Centro, Valdepeñas, Ciudad Real 100.000 euros 81 m2 3 Ático en calle Santo Reino s/n Ubeda, Jaén 100.000 euros 100 m2 3 Ático en Barrio Avenida Habaneras – Curva de Palangre Playa del Cura, Torrevieja, Alicante 105.000 euros 42 m2 1

La tabla deja dos detalles muy claros. El primero es que la opción más barata está en calle Huertos, 21 bis, en Villalmanzo (Burgos), por 39.000 euros. El segundo es que, aunque la selección se presenta con inmuebles de hasta 100.000 euros, en la relación aparece una vivienda en Torrevieja (Alicante) por 105.000 euros y también un piso en Lugo entre los áticos.

¿Dónde están las opciones más baratas y cuáles ofrecen más metros?

Si el filtro principal es el precio, el arranque está en Villalmanzo (Burgos), con 76 m2 y 3 habitaciones por 39.000 euros. Justo después aparece Lugo, con 75 m2 y 3 habitaciones por 45.000 euros. A partir de ahí, el salto lleva a Lerma (Burgos) y Torredonjimeno (Jaén), ambos con 70.000 euros, aunque con diferencias enormes de tamaño: 66 m2 y 2 habitaciones en el primer caso, frente a 197 m2 y 5 habitaciones en el segundo. Dicho de otra manera, aquí el precio no lo cuenta todo, y la cartera agradece mirar dos veces antes de decidir.

Si el foco está en el espacio, el ático de calle Monjas Alta, 26, en Torredonjimeno (Jaén), es el más amplio con 197 m2 y 5 habitaciones por 70.000 euros. Detrás se sitúa Priego de Córdoba (Córdoba), con 140 m2 y 5 habitaciones por 75.000 euros, y Puertollano (Ciudad Real), con 126 m2 y 3 habitaciones por 95.000 euros. En el lado contrario, la superficie más ajustada está en Playa del Cura, Torrevieja (Alicante), con 42 m2 y 1 habitación por 105.000 euros, seguida de Nou Barris, Barcelona, con 57 m2 y 3 habitaciones por 99.000 euros, y Fondo, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 58 m2 y 2 habitaciones por 80.000 euros.

También hay un tramo intermedio bastante variado, que es donde más se nota que cada inmueble pide una lectura distinta. Por ejemplo, Jesús – Els Reguers, en Tortosa (Tarragona), aparece dos veces con 99.000 euros, una con 113 m2 y 4 habitaciones y otra con 105 m2 y 3 habitaciones. En Valdepeñas (Ciudad Real) hay dos opciones, una en Los Llanos – Av. de los Estudiantes por 99.000 euros con 80 m2 y 2 habitaciones, y otra en Centro por 100.000 euros con 81 m2 y 3 habitaciones. Por tanto, aunque varias viviendas se mueven en la franja de 99.000 y 100.000 euros, el reparto de metros y dormitorios cambia bastante de una a otra.

Cómo elegir un ático para reformar sin perder de vista el presupuesto

Antes de imaginar suelos, cocina o distribución, conviene hacer una criba sencilla con los datos que sí están sobre la mesa. Con esta selección, el primer paso útil es comparar precio, superficie, habitaciones y ubicación exacta, porque ahí está la diferencia entre una ganga aparente y una opción que encaja de verdad con lo que buscas. Accede al portal inmobiliario de Idealista para verlos con más detalle:

Ordena los inmuebles por presupuesto real y no por el titular: la lista va de 39.000 a 105.000 euros. Compara metros y habitaciones al mismo tiempo: no es lo mismo 70.000 euros por 66 m2 y 2 habitaciones que 70.000 euros por 197 m2 y 5 habitaciones. Revisa bien el tipo de vivienda antes de decidir: entre los áticos aparece también un piso en Lugo por 45.000 euros. Fíjate en las ubicaciones repetidas para afinar mejor la comparación: en Jesús – Els Reguers, Tortosa (Tarragona), y en Valdepeñas (Ciudad Real) hay más de una opción. Decide qué pesa más para ti, si pagar menos, ganar metros o sumar habitaciones, porque en esta selección esas tres variables no siempre van de la mano.

Después de esa primera criba, la lectura cambia bastante. Quien priorice entrada baja mirará antes a Villalmanzo (Burgos) o Lugo, mientras que quien busque amplitud tendrá más motivos para detenerse en Torredonjimeno (Jaén) o Priego de Córdoba (Córdoba). Y quien quiera quedarse cerca de la barrera de los 100.000 euros tiene varias alternativas en Barcelona, Ciudad Real, Tarragona y Jaén.

En consecuencia, la clave no está solo en encontrar un ático para reformar, sino en detectar cuál ofrece el equilibrio más sensato entre precio y espacio. Aquí hay opciones muy distintas, desde 42 m2 hasta 197 m2 y desde 1 hasta 5 habitaciones, así que margen para decorar a tu gusto hay. Lo que cambia, y bastante, es el punto de partida.