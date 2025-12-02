La ayuda de 250 euros al mes para que menores de 35 años puedan pagar el alquiler: requisitos para conseguirla

El Gobierno refuerza en 2025 el Bono Alquiler Joven con 200 millones de euros adicionales, una ayuda directa de 250 euros al mes durante dos años para facilitar que las personas de entre 18 y 35 años puedan emanciparse y afrontar el alquiler de su vivienda o habitación habitual.

El Consejo de Ministros del 14 de octubre de 2025 aprobó el reparto de estos 200 millones, que se suman a los fondos previstos desde 2022 hasta alcanzar un total de 800 millones de euros destinados al programa. Esta medida se enmarca en la política de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que busca aliviar las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes con menos recursos.

Qué es el Bono Alquiler Joven y cómo ayuda a pagar el alquiler mensual

El Bono Alquiler Joven es una subvención específica para jóvenes que viven de alquiler o en régimen de cesión de uso y cuentan con ingresos limitados. Su objetivo es sencillo pero clave: contribuir de forma directa al pago de la renta mensual de la vivienda o de la habitación en la que residen de manera habitual.

En la práctica, se trata de una ayuda económica que se concede a la persona arrendataria o cesionaria y que se mantiene durante un periodo máximo de dos años. Por lo tanto, no es una ayuda puntual, sino un apoyo continuado pensado para dar estabilidad y permitir que la emancipación no se frustre a los pocos meses.

Este bono forma parte de un conjunto más amplio de políticas públicas de vivienda. Entre ellas se incluyen la primera ley de Vivienda de la democracia, el Plan de vivienda en alquiler asequible, los avales ICO para jóvenes, las inversiones del Plan de Recuperación en vivienda y agenda urbana, el índice de precios de referencia del alquiler en zonas tensionadas y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una previsión de 7.000 millones de euros para vivienda pública asequible y rehabilitación. De ahí que el Bono Alquiler Joven se considere una pieza central dentro de una estrategia más amplia.

¿Y qué significa todo esto para un joven que quiere independizarse? Básicamente, que puede contar con una ayuda fija durante dos años para rebajar el esfuerzo que supone pagar el alquiler cada mes.

Requisitos del Bono Alquiler Joven para personas de entre 18 y 35 años en España

A la hora de solicitar el Bono Alquiler Joven, es importante comprobar si se cumplen las condiciones que marca el programa. ¿Quién puede acceder realmente a esta ayuda?

Los requisitos generales son los siguientes:

Tener entre 18 y 35 años y residir en España, con ingresos regulares en la unidad de convivencia inferiores a tres veces el IPREM, no ser propietario ni usufructuario de una vivienda en España y ajustarse, en su caso, a las condiciones que fije la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla.

Estos criterios pueden matizarse según la convocatoria autonómica, especialmente en el caso de viviendas compartidas por varios jóvenes, donde se pueden permitir ingresos algo superiores. No está de más revisar con detalle las bases que publique cada territorio, ya que ahí se concretan las particularidades de cada convocatoria.

Cuantía duración y compatibilidad del Bono Alquiler Joven con otras ayudas al alquiler

La cuantía básica del Bono Alquiler Joven es de 250 euros al mes. Esta cantidad se concede durante un máximo de dos años, es decir, 24 mensualidades, lo que supone un total de 6.000 euros de apoyo directo al alquiler.

Además, la ayuda está pensada para convivir con otros programas en determinados casos. Por consiguiente, es fundamental entender bien cómo se combinan los importes y qué límites se aplican. A continuación se resume la información principal:

Aspecto Detalle principal Cuantía mensual del bono 250 euros al mes Duración máxima 2 años (24 mensualidades), con un total de 6.000 euros Límite precio alquiler vivienda Renta igual o inferior a 600 euros mensuales, con posibilidad de elevarse hasta 900 euros según convocatoria Límite precio alquiler habitación Importe igual o inferior a 300 euros al mes, ampliable hasta 450 euros si así lo fija la convocatoria Compatibilidad con otras ayudas al alquiler Compatible con otras ayudas para beneficiarios especialmente vulnerables, sin superar el 100% del precio de la renta Compatibilidad con otras prestaciones Compatible con prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y con el Ingreso Mínimo Vital Ayuda adicional Plan 2022-2025 Programa que puede financiar hasta el 40% de la renta resultante, sin que la suma con el bono supere el 75% del alquiler

El Bono Alquiler Joven puede complementarse, además, con el Programa de ayuda a las personas jóvenes del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Este programa puede cubrir hasta el 40% de la renta que quede tras descontar los 250 euros del bono, sin que la suma de ambas ayudas supere el 75% del precio del alquiler. Los límites de edad, renta y alquiler son similares, aunque con más restricciones en algunos casos, especialmente en materia de ingresos. Se contemplan, asimismo, supuestos específicos para familias numerosas y hogares con personas con discapacidad, y su disponibilidad dependerá del grado de cofinanciación que asuma cada comunidad autónoma.

Dónde y cómo solicitar el Bono Alquiler Joven según tu comunidad autónoma

La tramitación del Bono Alquiler Joven se realiza a través de las convocatorias de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Son estas administraciones las que se encargan de gestionar las solicitudes, ya sea directamente o mediante entidades colaboradoras que designen.

Cada convocatoria concreta plazos, formularios, documentación y procedimiento, por lo que conviene estar pendiente de las publicaciones oficiales de la comunidad en la que se reside. En consecuencia, el primer paso siempre será comprobar si la convocatoria está abierta y cuáles son las condiciones específicas que se aplican en ese territorio.

Por otro lado, en el País Vasco y en Navarra, debido a su régimen foral, se desarrollan programas propios de ayuda al alquiler y no se concede el Bono Alquiler Joven. Si resides allí, lo razonable es informarse sobre las alternativas que ofrezca cada administración foral. Al fin y al cabo, lo importante es saber qué tipo de apoyo está disponible en tu lugar de residencia para poder dar el paso de emanciparte con algo más de tranquilidad.